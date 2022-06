L'Italia ha un nuovo primato europeo grazie alla startup modenese ITER IDEA

La startup modenese ITER IDEA si afferma come una delle 10 migliori startup del Next Generation Data Incubator.

Lo scorso 20 maggio, presso il Cea List - Nano-Innov di Orsay, Francia, si è svolta la fase finale della seconda edizione del REACH Incubator program, che ha visto la premiazione dei tre talenti del team: Guido Mazza, Matteo Carbone e Sara Baroni.

Il progetto di ITER IDEA ha incontrato il favore della giuria, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria in un complesso contesto fatto di SMEs, startup e scaleup già affermate con alle spalle importanti round di investimenti completati.

A dimostrazione che all’innovazione e alle idee basta dare occasioni e situazioni di innesco, come quella di REACH, la cui missione è promuovere e ispirare l’interoperabilità tra diverse economie e mercati tramite i dati.

La piattaforma cloud ITER IDEA

La piattaforma cloud ITER IDEA ha dimostrato esaustivamente come realizzare una Data Value Chain in supporto alle PA e ai fornitori di servizi per le smart communities.

Le tecnologie AR, VR e di geolocalizzazione crescono infatti ogni giorno, consentendo esperienze "phygital" uniche ed accattivanti ormai in ogni settore.

Cavalcando quest'onda, le dashboard potenziate da intelligenza artificiale di ITER IDEA permetteranno di supportare le aziende e le pubbliche amministrazioni a combinare i dati geo-localizzati e quelli provenienti dalle esperienze digitali, per estrarre nuovo valore, migliorare i servizi offerti ma anche generare nuovi flussi di ricavi per i fornitori di servizi che potranno rendere le esperienze più inclusive e partecipate. Questa necessità, già rilevata dai fornitori di servizi, evidenzia l’importanza di ridurre il gap con le nuove generazioni di cittadini e turisti che plasmeranno gli stili di vita nelle città di domani.

“In ITER IDEA viviamo e ci sentiamo cittadini europei.La nostra visione è quella di stimolare l'innovazione nelle molte comunità nel mondo che sognano in grande. Negli ultimi sette anni abbiamo ispirato diverse comunità europee con le nostre soluzioni cloud. Oggi, con POInt&Go Experience, vogliamo alzare nuovamente l'asticella con una nuova Data Value Chain.”

Sono già diversi i partner che hanno appoggiato il progetto, intuendo le possibilità strategiche della piattaforma: fra questi Play&Go Experience, azienda valenciana specializzata nella realizzazione di esperienze digitali, giochi e piattaforme di dati intelligenti, oltre ad aziende di mobilità sostenibile.

“Grazie alla partnership con Play&Go Experience possiamo combinare la percezione indotta dalle iniziative di gamification con le tradizionali metriche online, arricchendo il tutto con valutazioni e commenti atti a misurare il successo delle attività social." Il team ha realizzato servizi che permettono di estrarre informazioni utili da location technology platform e social. Attraverso l’utilizzo di Twitter, ad esempio, la piattaforma consente di migliorare la geolocalizzazione dei dati di oltre il 40%.

Il servizio ITER IDEA apre la strada a nuovi modelli di business estremamente attuali in un panorama europeo delle città con molte attrazioni e flussi di mobilità. Secondo recenti analisi, altri settori trarrebbero beneficio dall’applicazione di questa tecnologia, come ad esempio l’apparato fieristico, il quale ha subito un notevole contraccolpo a causa della recente pandemia e che ora necessita di nuovo slancio.

L’utilizzo di parametri ed algoritmi specifici permetterebbe infatti di arricchire le informazioni a disposizione per poter prendere decisioni basate sui dati anche in tempo reale, potenziare la rete di partner e certificare lil successo degli eventi realizzati, sfruttando i vantaggi di una tecnologia decentralizzata come Blockchain-as-a-Service (BaaS).

Non c’è forse da stupirsi troppo in realtà per questa vittoria: ITER IDEA, lo scorso 25 novembre, si era infatti aggiudicata un doppio premio (giuria e pubblico) agli EU Datathon 2021 grazie all’app Wonder Wanderlust Women, a sostegno della mobilità femminile in Europa.

Questa giovanissima startup, fondata appena 11 mesi fa, con alle spalle 7 anni di esperienza nello sviluppo di servizi cloud e di app mobile già attivi in diversi mercati e comunità internazionali, raggiunge complessivamente oltre 30.000 utenti.