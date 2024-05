Trimestrale Bper, crescita in linea con le stime. I ricavi salgono del 9,9%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Cda di Bper Banca, presieduto da Fabio Cerchiai, ha approvato oggi i risultati trimestrali dell'istituto e quelli consolidati del gruppo. Al 31 marzo 2024, l'utile netto consolidato di Bper segna 457,3 milioni, dopo aver spesato nel trimestre 111,8 milioni relativi ai contributi ai fondi sistemici.

I ricavi 'core' pesano 1.354 milioni, +9,9% rispetto al primo trimestre 2023, mentre margine di interesse e commissioni nette sono in crescita rispetto al primo trimestre 2023, rispettivamente a 843,6 milioni e 510,4 milioni. È positivo anche il risultato della raccolta netta gestita (+351 milioni da inizio anno).

"La solida posizione della qualità del credito è stata confermata anche nel primo trimestre di quest'anno, in particolare l'Npe ratio, che si attesta al 2,6% lordo (1,2% netto), ci posiziona come best in class del sistema bancario italiano", informa una nota del gruppo bancario. L'amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, evidenzia che "l'attività del primo trimestre dell'anno ha rafforzato il trend positivo dei trimestri precedenti", che "gli indicatori di rischio di credito si confermano su livelli molto contenuti" e che "i livelli della posizione patrimoniale permangono solidi grazie, in particolare all'importante generazione organica di capitale".

I risultati, quindi, "sono in linea con il posizionamento di Bper nello scenario economico italiano: una grande banca capace di generare costante valore a beneficio di tutti gli stakeholders. L'attuale contesto di mercato, caratterizzato da una perdurante incertezza, ci pone certamente davanti a nuove sfide che sono certo sapremo gestire". (DIRE)