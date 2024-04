Bollette stratosferiche, procedimento Agcom su Enel. Una dozzina di casi da Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

' notizia delle ultime ore che l’AGCM ha avviato un procedimento nei confronti di Enel Energia per "accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo". All'autorita', si legge nel bollettino settimanale, sono pervenute dal mese di gennaio oltre 600 denunce "di singoli consumatori e microimprese, anche per il tramite di associazioni di consumatori, che lamentano di aver ricevuto, in occasione dei cicli di fatturazione relativi al quadrimestre ottobre 2023-gennaio 2024, bollette recanti un significativo incremento del prezzo delle forniture di gas e di energia elettrica rispetto a quelle riferite allo stesso arco temporale nell'anno precedente. In particolare, i segnalanti rappresentano, oltre alla difficoltà di sostenere esborsi quadruplicati o quintuplicati rispetto al passato, di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva in forma scritta (via posta elettronica o cartacea) da parte di Enel Energia, in ordine al rinnovo contrattuale e di non aver potuto, pertanto, esercitare il diritto di recesso, ne' scegliere un diverso fornitore di energia".

Inoltre, "alcuni utenti riferiscono di ricevere regolarmente le fatture tramite email (o sull'app), ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche tramite i predetti canali e di aver trovato casualmente nello spam una mail, proveniente da Enel Energia, alla quale era allegata la comunicazione di rinnovo, a seguito della scadenza, delle condizioni economiche di fornitura".

Replicando alla decisione dell'Autorità, Enel ha spiegato che ritiene di "aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e di settore, nonché della disciplina contrattuale". Enel Energia dunque "confida di poter dimostrare la piena correttezza del proprio operato nel prosieguo del procedimento".

Federconsumatori dal canto suo denuncia: "Gli importi delle bollette risultano quadruplicati o quintuplicati rispetto al passato. Ma vi è di più: i numerosi cittadini che si sono rivolti ai nostri sportelli dichiarano, spesso, di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva, in forma scritta, dalla società. Questa grave carenza informativa, oltre a violare i più basilari diritti dei consumatori, ha impedito loro, di fatto, di poter esercitare il diritto di recesso, scegliendo un fornitore con condizioni e tariffe più vantaggiose. Un danno concreto e ingente, che ha coinvolto molti cittadini, per cui ora riteniamo doveroso che la società paghi le conseguenze". Per questo Federconsumatori si costituirà ad adiuvandum nel procedimento dell’AGCM.

L?associazione fa sapere che sono una dozzina i casi in provincia i Modena segnalati all'Autorità Garante. In tutti i casi siamo "di fronte ad una non dimostrabile comunicazione di modifica contrattuale, da parte di ENEL Energia, che ha così moltiplicato i costi di fornitura, soprattutto alla clientela anziana. Diversi i casi di megabollette, superiori nel bimestre ai 3.000 euro, anche per complessivi 10.000 euro. Le risposte di Enel Energia sono disarmanti; non entrano mai in materia di iniqui costi applicati, fino a 8 volte i prezzi del mercato, e garantiscono ma non dimostrano l'invio delle comunicazioni. Di certo sono molte centinaia le persone coinvolte nel modenese, che in gran parte non hanno ancora realizzato l'enormità dei costi loro applicati da Enel Energia, in una fase nella quale i costi dell'energia sono quasi tornati ai livelli prerincari".