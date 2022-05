Progeo, 8 milioni di utile lo scorso anno. Graziano Salsi nominato presidente

L’Assemblea dei Delegati di Progeo Sca ha approvato il Bilancio di Esercizio 2021, che ha realizzato un utile netto di € 8.832.126 dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per € 5.155.000 ed aver conteggiato imposte e contributi per oltre € 921.000.

Anche per l’annata 2021 la Cooperativa ha ristornato ai Soci conferitori di cereali e ai Soci acquirenti mangimi un importo di € 1.721.326 portati a incremento del Capitale Sociale.

Il fatturato della Cooperativa, che opera come leader nel campo del Settore Mangimistico, del settore molitorio con farine a grano tenero e del settore della raccolta dei cereali, ha raggiunto un fatturato di € 294.643.485 con un aumento del valore della produzione di +15% per effetto dell’incorporazione dello Stabilimento Storchi di Correggio, di adeguamenti di prezzi di vendita in conseguenza dell’aumento delle materie prime, ma anche di aumenti di vendite conseguite dalla propria Rete Commerciale.

Il Settore Mangimistico ha superato i 5 milioni di quintali venduti, segnando negli ultimi 5 anni un +20%; il Settore Molitorio ha visto una leggera flessione per le cause attribuibili alla pandemia con le difficoltà riscontrate nel canale Horeca.

Il Presidente uscente Marco Pirani, nella sua relazione all’Assemblea Generale, ha messo in evidenza che “la Cooperativa ha conseguito un importante utile di esercizio in un’annata che ha visto protagonisti il progressivo aumento dei costi delle materie prime e gli altri fattori della produzione come le spese per l’energia, trasporti, ecc…”.

Nelle comunicazioni sull’andamento della gestione 2021 e l’inizio dell’annata in corso, Graziano Salsi – Vicepresidente, ha sottolineato che “Il contesto generale dell’economia presenta un’accentuazione dell’incremento delle materie prime, degli energetici, dei trasporti anche dopo il conflitto Russo-Ucraino, creando una situazione del tutto inedita. A sostenere, per il momento un equilibrio fra costi e ricavi degli imprenditori agricoli e zootecnici ci sono gli andamenti favorevoli di alcune produzioni di eccellenze italiane quali il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano ed altre filiere zootecniche tipiche.”

L’Assemblea dei Delegati ha ringraziato i Consiglieri uscenti ed in particolare Marco Pirani, per il prezioso lavoro svolto in Progeo sin dalla costituzione della Cooperativa nel 1992 e che, a seguito del raggiungimento dei requisiti pensionistici, ha lasciato il suo incarico nell’ambito del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha eletto all’unanimità Graziano Salsi Presidente e Franco Michelini Vice Presidente. Michelini lascia quindi la carica di Responsabile Agroalimentare Legacoop Estense che ricopriva dal 2006.