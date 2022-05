La guerra in Ucraina gela la ripresa del tessuto economico modenese

L'economia mondiale si era avviata sul sentiero della ripresa nel 2021 dopo la recessione dovuta alla pandemia, ma la guerra in Ucraina ha ridotto nuovamente le prospettive di crescita economiche in tutto il mondo, con ovvie ripercussioni anche per l'economia modenese. Lo confermano le elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena sulle previsioni di Prometeia appena rilasciate negli "Scenari Economici Provinciali".

Mentre l'andamento consuntivo dell'anno 2021 è stato ritoccato in positivo per quasi tutte le variabili, le previsioni per il 2022 mostrano una brusca frenata. Le diverse problematiche internazionali legate al conflitto, dall'aumento dei prodotti energetici alla carenza di materie prime provenienti dalle zone in guerra, come grano, olio di girasole, fertilizzanti, acciaio ed argilla per l'industria ceramica, creano notevoli difficoltà alle industrie italiane e modenesi. A tutto ciò si uniscono i numerosi lockdown in Cina per contrastare l'ultima ondata di Omicron che bloccano la produzione di molti beni e rallentano i trasporti internazionali.