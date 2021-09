Ingegneria, tre realtà modenesi si fondono per dare vita a RE.ENG

Oltre 100 collaboratori, un fatturato che supera i 4,6 milioni di euro e, soprattutto, la volontà di continuare a crescere. Sono questi gli elementi principali che fanno comprendere quanto sia ambizioso il progetto varato da tre importanti e affermate società di progettazione - Ingegneri Riuniti, Yuppies Services e IS Ingegneria e Servizi – che hanno deciso di creare un soggetto totalmente nuovo, chiamato RE.ENG.

RE.ENG nasce dalla volontà di aumentare la forza di penetrazione nel settore della progettazione, sia a livello nazionale che internazionale, a fronte di un mercato potenzialmente in crescita, ma al tempo stesso sempre più complesso ed articolato. È espressione di un innovativo approccio che punta all’individuazione della soluzione ottimale attraverso la qualità progettuale e la rapidità di risposta, peculiarità che, insieme, devono sempre trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale ed equilibrio economico e finanziario. La confluenza di storie, valori ed esperienze di successo delle tre aziende che entrano a far parte di RE.ENG consente di intervenire con proposte che permettono di progettare e quindi gestire tutti i luoghi del vivere umano: dalla fase di creazione del nuovo, sino alla gestione e riqualificazione del costruito.

Mettendo a frutto le singole esperienze di Ingegneri Riuniti, Yuppies Services e IS Ingegneria e Servizi, la neonata realtà è in grado di agire nell’ambito delle infrastrutture (strade, gallerie, ferrovie, canali, acquedotti, fognature) delle città (edifici, abitazioni, ospedali, scuole) e del Facility ed Energy management (acquisizione dati, gestione con sistemi informativi, verifica energetica, analisi dei consumi, riqualifica strutturale).

Non si tratta solo della semplice, pur importante, somma dei progetti gestiti sino ad ora. A sottolinearlo sono i tre rappresentanti legali, Manuela Soli di IS Ingegneria e Servizi, Emanuele Gozzi di Ingegneri Riuniti e Giuseppe Modena di Yuppies Services.

“Ognuno di noi ha proprie peculiarità, una propria storia, ma sui valori e sul desiderio di consolidare e possibilmente allargare ulteriormente la presenza sul mercato siamo in perfetta sintonia. Puntiamo a gestire l’ideazione e la progettazione dei cosiddetti luoghi del vivere umano con un’attenzione forte alla qualità, alla sostenibilità ambientale e finanziaria, e all’innovazione. Altro elemento chiave per noi è l’investimento sulle risorse umane e in particolare sui giovani. Insieme potremo contare su oltre cento collaboratori, più di metà dei quali sono donne, con un’età media che non supera i 40 anni” evidenziano Manuela Soli, Emanuele Gozzi e Giuseppe Modena.

IS Ingegneria e Servizi nasce nel 2018 per iniziativa di un gruppo di professionisti che si riconoscono negli stessi principi di etica professionale e che da tempo svolgevano la propria attività in sinergia. Parte dei soci fondatori provengono da IS Ingegneria e Servizi soc. coop., già presente sul territorio modenese dal 1995, dove hanno maturato una lunga esperienza professionale in settori strategici dell'ingegneria e della gestione di commesse ad alto grado di complessità. L’attività di IS Ingegneria e Servizi ha come caratteristica la “specializzazione flessibile”, ovvero una spiccata capacità d’integrazione multidisciplinare. È una struttura che fa affidamento sulla qualità delle proprie risorse umane e su una rete di relazioni con soggetti esterni che operano in diversi settori di attività. La presenza di figure professionali con caratteristiche complementari, dotate di una solida esperienza professionale unita alla possibilità di attivare risorse esterne consente a IS Ingegneria e Servizi di fornire un’ampia gamma di servizi “mirati”, dalla consulenza specialistica alla gestione dell’intero ciclo di un progetto complesso. La società risponde a richieste sia pubbliche che private, nel campo prevalentemente infrastrutturale, ma anche strutturale e geotecnico, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi. Certificata UNI EN ISO 9001:2015.

YUPPIES SERVICES è una struttura multidisciplinare che svolge attività di ingegneria a servizio della gestione del patrimonio immobiliare e urbano e ne progetta la sua trasformazione. Unisce le esperienze che permettono di fornire l’ingegneria per la gestione dei patrimoni edilizi e urbani. Per conto dei principali player del settore predispone le risposte ai capitolati tecnici di gara, organizza e sviluppa le anagrafiche tecniche con sistemi 2D, Bim e laserscanner. Pianifica gli interventi di risparmio energetico alla scala degli interi patrimoni fino a definire il dettaglio costruttivo del progetto impiantistico e civile. Ha gestito progetti finanziati rivolti alla ricostruzione dai danni dei sismi, in Umbria, in Abruzzo, nelle Marche e, infine in Emilia, affrontando la ricostruzione sia di importanti complessi industriali che di edifici residenziali, come ora affronta il tema dei BONUS in edilizia per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici civili. L’esperienza nella formazione e personalizzazione dei sistemi informativi per la progettazione, che l’ha vista protagonista per molti anni, ha permesso di sviluppare sistemi e brevetti, per i processi interni e dei clienti. Il servizio fornito, che sia per attività manutentive come per quelle di riqualificazione o adeguamento dell’esistente, coglie e unisce gli aspetti economici con quelli tecnici rivolti alla sostenibilità. L’approccio metodologico, nonostante nel tempo si siano evoluti gli ambiti di intervento, resta quello originario del fornitore di servizi. Dal 2009 ha acquisito la certificazione del sistema Qualità Uni En Iso 9001. Nell’organico si trova l’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

INGEGNERI RIUNITI nasce nel 1965 ed è una delle prime società di ingegneria indipendenti in Italia. I dipartimenti 'Architettura e Ingegneria civile' e 'Infrastrutture e Ambiente' sono i pilastri della struttura composta da ingegneri, architetti e tecnici abilitati. Nell’ambito specifico delle infrastrutture propone al committente, sia pubblico che privato, progetti integrati, seguendoli nelle fasi di progettazione, cantiere e gestione; offre consulenze e servizi professionali innovativi e sostenibili, integrando i settori specifici di intervento (viabilità, infrastrutture e reti, ambiente, idraulica, trattamento acque). Passo dopo passo, attraverso le numerose partnership strette negli anni, Ingegneri Riuniti ha costruito una rete di professionalità che si sta espandendo a livello nazionale e internazionale, arrivando ad allestire una “Manifattura della progettazione” tecnica e culturale con l’obiettivo di disegnare insieme il futuro, con una visione etica ed ecologica, secondo principi organizzativi efficienti basati sui modelli di Project Management e sull’utilizzo delle procedure di Building Information Modelling (BIM). Dal 2019 ha acquisito la certificazione del proprio sistema integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente Uni En Iso 9001 – Uni 14001 – Uni 45001, tra i propri operatori presenta personale qualificato Envision Sp e Project Manager Uni 11648.