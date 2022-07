Opporunità di lavoro, il 19 luglio a Modena il Recruting Day di AxL

Un’intera giornata dedicata alla ricerca di lavoro. Un vero e proprio RECRUITING DAY dedicato a chiunque sul territorio di Modena e provincia sia in cerca di una nuova opportunità lavorativa e intenda valorizzare la propria candidatura.

L’iniziativa, in programma per il prossimo 19 luglio, parte da AxL – Agenzia per il Lavoro che nel 2022 ha aperto una filiale operativa nel Centro Direzionale Modena Due (Strada Scaglia Est, 15) - e intende creare uno specifico momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In un’area così strategica per il Made in Italy, in particolare per i contesti delle filiere produttive dell’alimentare, dell’automotive, del biomedicale e della manifattura ceramica, è importante valorizzare occasioni di matching che permettano ai talenti di scoprire da vicino le tante opportunità che sono presenti sul territorio.

Il RECRUITING DAY è rivolto a tutti, ma ha anche un particolare focus sugli Alti Profili, rivolgendosi nello specifico ai neodiplomati che vogliono aprirsi al mondo del lavoro e agli studenti universitari che intendono dare risalto alle loro competenze scoprendo opportunità di inserimento e carriera vicine al loro percorso di studi.

Nel contesto di questa iniziativa, lo staff specializzato di AxL sarà a disposizione per conoscere i candidati, valutare le loro competenze, individuare insieme eventuali opportunità e le giuste modalità che consentano di esprimere al meglio i loro punti di forza.

Per presentarsi non è necessario fissare un appuntamento, ma è comunque consigliabile prendere contatto per concordare l’orario migliore. Ovviamente il servizio è del tutto gratuito, è importante presentarsi con il proprio CV. Sarà possibile accedere dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per info: 059 292 9544.