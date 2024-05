Redditi dei modenesi, potere d'acquisto crollato del 12,3%. E chi sta peggio sono donne e under 35

"Una provincia diseguale, un divario che si allarga. Soprattutto una narrazione errata del nostro territorio che è assolutamente necessario cambiare". Con queste parole il segretario generale della Cgil di Modena Daniele Dieci ha introdotto la terza indagine sul reddito da lavoro dipendente dei e delle modenesi, realizzata insieme a Federconsumatori: un'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Caf Cgil della provincia di Modena nel periodo che va dal 2016 al 2022, ovvero 291mila certificazioni uniche, alla quale si aggiunge un focus su quelle presentate nel corso del 2023. Il titolo del documento, a scanso di equivoci, è Il Crollo. "Quello a cui stiamo assistendo è un arretramento dei redditi che non ha eguali nella storia del nostro paese dal dopoguerra a oggi", spiega il Presidente di Federconsumatori Marzio Govoni.

In numeri, quella fotografata dall'analisi è una perdita di potere d’acquisto dei salari che nell’arco di un solo anno ha raggiunto mediamente l’8.1% a fronte di una inflazione che ha toccato l’8,3% e di una praticamente totale assenza di aumenti degli stipendi. "Nel 2022 e nel 2023 abbiamo assistito ad un pesante impoverimento dei modenesi e degli italiani che non ha avuto eguali in Europa. Contemporaneamente va rilevata la crescita dei profitti delle imprese di interi settori, spesso corresponsabili delle dinamiche inflattive. Uno spostamento dai redditi ai profitti che è probabilmente la più grande operazione di ingiustizia sociale degli ultimi ottant’anni nel nostro paese", il commento di Govoni. Il potere d'acquisto, allargando lo sguardo ai dati dal 2016, è calato di oltre 2mila e 600 euro, ovvero del 12,3%: questo significa che in sette anni le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti della nostra provincia hanno perso, rispetto al reddito annuale, quasi due retribuzioni. Caro energia, caro carburanti e carrello della spesa i principali nemici.

A questo va aggiunto il costante aumento delle forbici reddituali: peggiorano sempre di più i redditi di under 35 e donne, con il punto più critico tra chi si trova ad essere sia giovane che donna. Un dato su tutti: solo il 16% delle dichiarazioni dei redditi superiori ai 50mila euro annui riguarda donne. Dulcis in fundo, il territorio. E qui torniamo alla "narrazione falsata" di cui sopra, perché nel crollo del valore reale dei redditi del 2022, l’arretramento registrato a Modena città sfiora il 10%. "Un dato molto distante da una narrazione eccessivamente ottimistica sullo stato del capoluogo, e un tema che non sembra al centro (ma nemmeno alla periferia) dell’attenzione delle forze politiche, impegnate nella competizione elettorale amministrativa ed europea", il commento unanime di Federcosumatori e Cgil.

"Abbiamo scelto di presentarla proprio ora perché questa nostra indagine è dedicata a tutte le forze politiche della provincia, a tutti i candidati: a loro chiediamo di leggerla, valutarla e considerare il tema dei redditi come la lente attraverso cui leggere gli altri fenomeni. Di mettere in cima alla lista il diritto civile di avere una retribuzione adeguata e sufficiente. Non è stato così nella parte inziale della campagna elettorale", la conclusione di Govoni.

La questione di genere

Le donne, più frequentemente degli uomini, operano con contratti a tempo determinato; se il reddito medio degli uomini è di 21.550 euro, quello delle donne si ferma a 15.626 euro, il 27,5% in meno. Effetto causato dalla maggior presenza delle donne nei settori poveri, ad elevata irregolarità, ed in quelle aree, come il commercio ed il turismo, dove la maggior parte dei contratti è a part-time, in grandissima parte involontari. Nel 2022 le donne hanno visto un arretramento dei redditi superiore a quello degli uomini, e se il confronto si spinge al 2016 le donne hanno perso il 14,2% del proprio reddito, contro il 10,2% degli uomini.

La questione anagrafica

Se nel settore manifatturiero, a maggior presenza maschile, gli under 35 hanno perso nel periodo 2016-2022 “soltanto” il 4,8% del salario, per quel che riguarda gli addetti under 35 del settore commercio si sale al -16%, fino al -27% del settore ristorazione, alberghi e pubblici esercizi; un settore grande, con forte presenza di giovani, ma sempre più devastato dal lavoro irregolare, nelle sue molteplici forme. Tra gli under 25 il 65% è a tempo determinato, un dato che resta altissimo anche nella fascia 25-34, con il 44%.

La questione territoriale

Nel crollo dei redditi del 2022, in attesa di misurare il 2023, può sorprendere il dato della città di Modena, dove è fortissimo l’arretramento del valore reale dei redditi. Un calo di quasi il 10%, in parte causato dal generale arretramento del Terziario, particolarmente presente in città. La città di Modena è capoluogo della provincia, ma anche del lavoro precario e sottopagato. Dopo la buona performance dell’anno precedente, trainata dal settore biomedicale, arretra pesantemente (-9,4%) anche il reddito dei lavoratori dell’Area Nord. La zona di Mirandola torna così alla pari con l’area collinare-montana, mentre Carpi, caratterizzata da tempo dal forte decadimento dell’economia manifatturiera, riduce sempre di più il differenziale di reddito con le due aree estreme della nostra provincia. Anche a Carpi sarebbe necessario un bagno di realismo sullo stato dell’economia e dei redditi, superando la troppo frequente commemorazione dei fasti del passato. Sono quattro le aree della provincia dove oltre ad un calo del potere d’acquisto abbiamo registrato anche un calo dei redditi nominali: sono nell’ordine di maggior negatività, Mirandola, Modena, Carpi e Castelfranco Emilia.

La crisi delle famiglie modenesi

Ancora una volta la famiglia under 35 con lavori in area terziario ha subito un calo di valore del reddito familiare attorno al 20%, nell’arco di sette anni, mentre all’opposto il calo per la famiglia di over 55, con occupazioni negli enti locali e nel settore ceramico ha registrato un più contenuto arretramento del 5%. Un calo che per la parte più debole delle famiglie si è trasformato in incertezza nel futuro, in denatalità, in esistenze troppo a lungo precarie. Ma anche in scelte di riduzione dei consumi, anche alimentari, nella rinuncia a cure, sempre più spostate sul privato. Quasi metà dei mutui ha oggi una durata superiore a 30 anni; si fa il mutuo a 30 anni, si finisce di pagarlo a 60, o 65 anni. Cresce l’indebitamento degli italiani, si riducono i risparmi; soprattutto continua ad avanzare il confine della povertà, arrivando ad inglobare famiglie a doppio reddito, ma troppo modesto per sostenere i maggiori costi di mutui, affitti, energia, spesa alimentare.