Motorvalley sempre più elettrica, a Soliera arriva lo stabilimento Reinova

E' ormai ai blocchi di partenza il progetto industriale di Reinova, che punta a fiventare un polo d'eccellenza per la mobilità sostenibile. L'inziativa nasce in risposta alle nuove e future esigenze di sostenibilità nell'ambito della mobilità, fornendo alle aziende del comparto soluzioni innovative per supportare lo sviluppo, la validazione di componenti per il Powertrain elettrico e ibrido per la e-mobility con l'obiettivo di ridurre il "time to market", accompagnandole in questa trasformazione nel modo più semplice e agile possibile.

Reinova nasce dalla sinergia di un pool di esperti di Rei Lab, Unindustria Re e Fondazione Rei, che hanno avuto la visione di entrare nel mercato della mobilità sostenibile in un momento cruciale di cambiamento per il settore, con un progetto all'avanguardia, coinvolgendo realtà bancarie di primo livello come Intesa San Paolo. L'isituto di credito ha infatti recentemente annunciato un finanziamento di 8 milioni di euro, e primarie aziende e imprenditori del territorio come la Motor Power Company, VE-CA, Aimone Storchi e Christian Aleotti, per un investimento complessivo di 3 milioni e mezzo di euro.

"Stiamo costruendo un polo d'eccellenza per supportare la transizione alla mobilità sostenibile nel cuore della Motor Valley, a Soliera. All'interno del nostro stabilimento di 10.000 mq avremo un team altamente qualificato e attrezzature uniche sul territorio, e saremo l'unico laboratorio in Italia a offrire un servizio completo". commenta Giuseppe Corcione, attuale Ad di Reinova.