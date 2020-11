Licenziamenti alla Meccanica Faro: "Nessun collegamento con l'acquisto da parte di Ferrari"

In merito alla denuncia dei sindacati Cgil e Cisl circa i licenziamenti alla Meccanica Faro di Maranello, interviene l'azienda stessa, segnalando la propria versione delle difficili scelte imprenditoriali adottate.

"L'acquisto del capannone da parte della Ferrari è un evento che non è da collegarsi assolutamente con la decisione definitiva della Direzione", spiega l'azienda smentendo i sindacati che avevano associato la futura cessazione dell'attività all'operazione economica della casa del Cavallino.

"Il titolare della Meccanica faro rimasto ormai solo alla guida dell'azienda, ha deciso per motivi personali, di alleggerire il peso delle proprie responsabilità - prosegue la nota - La scelta è stata difficile e sofferta, soprattutto in un contesto economico come questo".

L'azienda comunica quindi che verrà chiuso il reparto produttivo, ma continuerà a fornire il proprio servizio ai clienti e fornitori.