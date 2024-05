"Gli under35? In pensione dieci anni dopo i loro genitori e con un reddito sempre più ridotto"

Il futuro ci riserva una vita lavorativa sempre più lunga ed un assegno pensionistico sempre più ridotto. E' quanto emerge dalla simulazione fatta sul futuro previdenziale degli under35 e inserita nell'indagine dedicata all'analisi dei redditi da pensione dei modenesi realizzata da Spi Cgil - in collaborazione con Federconsumatori e Inca - sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2023 al CAF Cgil. Un bacino di dati che raccoglie quasi 45mila certificazioni uniche.

Non solo presente dunque, ma anche futuro: "Abbiamo fatto una simulazione rispetto a quattro casi, persone in carne e ossa, giovani donne e uomini e i dati emersi sono clamorosi - denuncia Roberto Righi, Segretario Generale Spi Modena -. Andranno in pensione molto tardi e con assegni pensionistici da fame, soprattutto donne e giovani con carriere discontinue e precarie. Quello che possiamo fare noi è rendere il mercato del lavoro il meno precario possibile e in grado di garantire redditi degni, per mantenere un requisito pensionistico che possa consentire a sua volta una vita dignitosa".

In numeri, gli under35 dovranno lavorare in media 10 anni in più dei loro genitori con un assegno pensionistico sempre più ridotto, con un tasso di sostituzione salario-pensione che si attesterà al 64% per i lavoratori dipendenti e al 51% per gli autonomi.

Per quanto riguarda il report sulle pensioni attuali, "ci racconta che i redditi dichiarati nel 2023 rispetto a quelli dell'anno prima hanno visto una perdita del potere d'acquisto delle pensioni che sfiora il 5%, con differenze marcate per età, genere e territorio - il commento di Marzio Govoni, Presidente di Federconsumatori -. Se allarghiamo il raggio al 2016, la perdita di potere d'acquisto è di circa 1200 euro all'anno, ovvero una mensilità".

Quella delle pensioni, per farla breve, è un'emergenza del presente che, nel futuro, pare solo peggiorare: "Siamo davanti a uno scenario con infiniti effetti negativi che non è sufficientemente preso in considerazione dalla politica. Il tema della rivalutazione delle pensioni deve invece tornare ad essere un impegno prioritario del Governo", la conclusione di Righi.

Differenze reddituali rispetto all’anzianità anagrafica, al genere ed al territorio

Come dicevamo, nel raffronto con le pensioni del 2016 il potere di acquisto dei pensionati e delle pensionate di Modena si riduce di quasi 1200 euro (-6.2%). Se analizziamo e scomponiamo il dato, si notano significative differenze reddituali sia rispetto all’anzianità anagrafica, che al genere ed al territorio. Nell'analisi si registra, per i redditi 2022, il livello medio pensionistico più elevato nella fascia di età 65–74 anni (20.931 €); quello più basso nella fascia di età superiore a 85 anni (15.854 €). Nelle fasce di anzianità intermedie si nota un aumento delle prestazioni pensionistiche all’aumentare degli anni di vita.

Un dato che aiuta a comprendere la perdita del potere di acquisto delle pensioni: nella fascia di età 55–64 anni si rileva nell’anno fiscale 2016 una pensione media pari a 22.437 Euro, mentre nell’anno 2022, dopo la rivalutazione dei redditi in base all’indice dei prezzi al consumo FOI–ISTAT, ci si attesta a 17.811 Euro.

Si amplia ulteriormente il divario reddituale di genere: per le dichiarazioni presentate nel 2023 la distanza tra pensionati e pensionate è di 4.800 euro. "Un dato molto complicato che conferma quanto registrato nell’indagine sui redditi da lavoro dipendente, ed è determinato dalla presenza prevalente delle donne nei settori poveri, ad elevata irregolarità, ed in quelle aree dove la maggior parte dei contratti è a part–time, spesso involontari. E’ evidente che la mancata continuità contributiva, anche determinata dall’avere delegato alle donne il ruolo di cura e tutela della famiglia, determina una contrazione importante delle pensioni", il commento di Massimiliano Vigarani, che ha condotto la ricerca.

Si accentua ulteriormente anche il divario territoriale. La città di Modena (l’area che nel tempo perde meno) vede una perdita del potere di acquisto delle pensioni del 4,1%, rispetto all’anno 2021, seguita a poca distanza dalle aree di Castelfranco Emilia e collinare-montana, con una riduzione del 4.2%. In fondo alla classifica due aree: Vignola che vede una contrazione del 5.5% e l’area di Mirandola che arretra del 6.1%. In termini assoluti i pensionati dell’area di Mirandola rispetto ai pensionati modenesi hanno subito una ulteriore riduzione della capacità di spesa di circa 280 euro nel 2022.

La simulazione fatta sul futuro previdenziale di quattro lavoratori e lavoratrici modenesi under 35

Quanto ai casi presi in esame all'interno del report per la simulazione previdenziale di lavoratrici e lavoratori attuali abbiamo Giulia, commessa di trent'anni che lavora a Modena 24 ore a settimana e guadagna 741,35 euro lordi al mese, che andrà in pensione con più di 70 anni di età con una pensione di vecchiaia pari a 772 € lordi mensili. Ginevra, mamma di 35 anni che lavora come commessa a Carpi 24 ore a settimana con carriera superdiscontinua e un guadagno mensile di 741,35 € lordi, andrà in pensione con più di 70 anni di età con un reddito di 442 euro lordi mensili. Jonathan, 25enne operaio metalmeccanico di Castelfranco 40 ore a settimana a 1.655,23 € lordi al mese di stipendio inziale: per lui si prospetta la pensione a 70 anni con 2.767 € lordi mensili. Infine Alessandro, ingegnere 34enne assunto dal 2016 in un’azienda ceramica di Sassuolo. Lavora 40 ore a settimana e il suo stipendio iniziale nel 2016 era pari a 1.934 € lordi al mese. Andrà in pensione a 70 anni di età con una pensione pari a 3.279,57 € lordi mensili.