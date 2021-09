Riapre dopo i lavori di ristrutturazione il Conad City di Limidi di Soliera

La ristrutturazione ha interessato in particolare i reparti gastronomia, ortofrutta e la panetteria per offrire ai clienti un’esperienza di spesa più funzionale

Ha riaperto al pubblico oggi, dopo un breve periodo di ristrutturazione, il rinnovato Conad di via Limidi a Limidi di Soliera (MO) con un ampio ventaglio di offerte, ricco di novità. Gli spazi del supermercato sono stati rinnovati per offrire ai clienti un ambiente ancora più moderno e funzionale. La ristrutturazione ha interessato in modo particolare il reparto ortofrutta, il banco gastronomia, salumi e panetteria che offriranno una ampia selezione di prodotti per tutte le esigenze, con la qualità e la convenienza di sempre.

“Riapriamo il Conad, fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita rinnovato e pronto ad accoglierli con la passione e la professionalità di sempre - dichiarano Marco Melloni, Ombretta Salsi e Giordano Ratti, Soci Conad Nord Ovest - Con la ristrutturazione del negozio saremo in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze dei nostri clienti, garantendo loro un servizio efficiente e moderno, ogni giorno più vicino alle loro esigenze”.

Il supermercato si sviluppa su 511 mq di superficie di vendita, conta 3 casse tradizionali e impiega 13 persone, proponendo servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e del risparmio.

Il Conad City di Via Limidi, localizzato in una zona residenziale e con a disposizione un parcheggio privato per circa 70 auto, accetta i buoni pasto ed effettua prenotazioni per preparazioni ad hoc nel reparto di Macelleria e Gastronomia. Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 059858492.

Ad attendere i clienti nel week-end di riapertura, e non solo, ci saranno diverse promozioni e scontistiche che proseguiranno anche per le prossime settimane. In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi del supermercato sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.