A Medolla riapre dopo la ristrutturazione il Conad City di via Genova

Attenzione alle persone, ma anche all’ambiente e al territorio: illuminazione con luci a LED, sistemi di refrigerazione sostenibili e un’offerta di prodotti tipici ancora più varia per il rinnovo del punto vendita

Dopo un breve periodo di ristrutturazione ha riaperto i battenti il Conad City di Via Genova a Medolla per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto ancora più completa, innovativa e sostenibile. Il nuovo Conad City si presenta ampliato negli spazi ma anche negli assortimenti e nelle dotazioni tecnologiche, dedicando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Ai reparti ortofrutta, carni, panetteria e gastronomia si aggiunge infatti un nuovo murale salumi e latticini, dotato di un impianto di refrigerazione di ultima generazione che consente un notevole risparmio energetico così come una migliore conservazione degli alimenti. Convertito in chiave green anche l’impianto di illuminazione del punto vendita con un innovativo sistema con luci a led.

Attenzione particolare è stata posta inoltre alla valorizzazione dei prodotti del territorio emiliano, con una offerta ancora più ricca di prodotti tipici, a conferma della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione del localismo e della qualità dei prodotti a km 0.

“Sentirsi parte di una Comunità. Questa è la consapevolezza che ci ha spinti a cercare di alimentare sempre di più il benessere del Nostro Territorio. Lo abbiamo fatto investendo nel Punto Vendita per offrire e migliorare ogni giorno un servizio più vicino alle esigenze dei nostri clienti” dichiara Cristina Rossi, Socio imprenditore Conad della realtà modenese in merito alla riorganizzazione degli spazi e all’ampliamento dell’offerta del punto vendita.

Il Conad City di Via Genova si sviluppa su una superficie di circa 400 mq, conta 3 casse tradizionali e occupa 15 persone, tra cui una nuova risorsa assunta in occasione della riapertura. Il supermercato accetta i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7:30 alle 19:45 mentre la domenica dalle 8 alle 13.30. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0535-51693.