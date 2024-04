Commercio, a Montese riapre il Conad City di via XXIV Maggio

È tempo di riapertura per il Conad City di via XXIV Maggio a Montese. Grazie all’intervento di ristrutturazione, gli spazi di vendita sono stati completamente rinnovati introducendo le più avanzate soluzioni per la sostenibilità ambientale: è stata installata un'illuminazione a LED di ultima generazione e rinnovata l'intera linea di refrigerazione con sistemi di ultima generazione, che offrono un miglioramento dell'efficienza energetica.

All’interno del negozio, uno spazio è dedicato alle eccellenze del territorio e ai freschi e freschissimi: ampliato il reparto ortofrutta, ulteriormente valorizzato da un vasto assortimento di referenze del territorio; potenziata la gastronomia, che accoglie i clienti al banco servito, fornito di golosi piatti preparati dalla cucina interna ed una selezione arricchita di salumi e formaggi del territorio. Valorizzati i reparti panetteria e pasticceria, con la produzione interna di torte fresche e ampliati gli spazi dedicati ai prodotti di macelleria confezionata.

"Siamo entusiasti di annunciare la riapertura del rinnovato Conad City di Montese, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale" - dichiarano Ezio Palazzese e Serena Baraldi, soci di Conad Nord Ovest - "Da oltre un anno, abbiamo scelto di trasferirci a Montese e abbiamo intrapreso con grande entusiasmo questa nuova avventura imprenditoriale. Questa ristrutturazione, infatti, riflette il nostro desiderio di partecipare alla vita di questa comunità, e il nostro impegno nel voler offrire una proposta commerciale ancora più completa e all’altezza di tutte le esigenze della nostra clientela. Siamo certi che all’interno del negozio le persone troveranno non soltanto spazi rinnovati e ancora più moderni, ma la cortesia, la qualità e la convenienza che da sempre ci contraddistinguono.”

Il supermercato si sviluppa su 370 mq di superficie di vendita, dispone di 2 casse tradizionali, e impiega 9 persone. Il negozio dispone di un parcheggio privato, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia.

Il punto vendita è aperto tutti i giorni: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 7.30 alle ore 13:00 e dalle 16.00 alle 19.30, giovedì dalle 7.30 alle 13.00 e domenica dalle 8.30 alle 12.30. Il numero di telefono per richiedere le informazioni è lo 059 981636.