Carpi, riapre dopo la riqualificazione il Conad City di Via Galilei

Ha riaperto ieri a Carpi il Conad City di via Galilei, con un’offerta pronta a valorizzare le eccellenze del territorio e garantire ai clienti una proposta commerciale più ampia e completa.

All’interno del punto vendita grande attenzione ai prodotti del territorio con numerose referenze provenienti dalle migliori aziende locali. Confermati, inoltre, tutti i reparti esistenti in precedenza: l’ortofrutta, con un assortimento ancora più ricco che valorizza le eccellenze de “I Nostri Ori”; la gastronomia, con produzione ed elaborazione interna di piatti caldi e freddi; la macelleria totalmente in modalità a libero servizio, con grande varietà di prodotti pronti da cuocere; la panetteria e la pasticceria con ambienti rinnovati ed ampliati con l’inserimento di pizze e focacce di propria produzione oltre a prodotti di fornitori locali come Dolce Sogno, Pasta&Pasta e Natali. Completano l’offerta la cantina vini e il reparto dedicato ai prodotti healthy, biologici e senza glutine.

“Finalmente è giunto il momento di presentare il rinnovato punto vendita di via Galilei: una riapertura che ci riempie di orgoglio poiché ci permette di presentarci al meglio con ambienti rinnovati all’interno di spazi che utilizzano le migliori soluzioni per il risparmio energetico. – ha dichiarato la Socia Cristina Rossi – Abbiamo deciso di investire in un momento difficile dal punto di vista economico per il nostro Paese: un gesto che siamo certi sarà apprezzato dai nostri clienti, che tutti i giorni ripongono fiducia in noi e nel nostro lavoro. Ci tengo a precisare però che, nonostante il supermercato si presenti completamente rinnovato, è rimasto invariato il nostro gruppo di lavoro, che rappresenta il cuore pulsante di questa attività: perché noi, insieme, siamo la differenza”.

Il supermercato di via Galilei, situato in prossimità del centro storico, si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita, dispone di 3 casse tradizionali e impiega complessivamente 18 addetti. Lo store, inoltre, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia.

Il Conad City mette a disposizione dei clienti un ambiente rinnovato e ampliato con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led agli impianti di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:45 e la domenica dalle 8:30 alle 13:00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 059 686100. Nel giorno di riapertura previste numerose attività di scontistica esclusive e omaggi per tutti i clienti.