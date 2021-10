Crisi dei chip, rinviato il lancio della Maserati Grecale

"La Global Premiere di Grecale originariamente prevista per il 16 novembre prossimo, è posticipata alla primavera del 2022, in considerazione della situazione contingente relativa alle interruzioni della catena di fornitura di componenti chiave per completare il processo produttivo delle vetture. In particolar modo, a causa della scarsità di semiconduttori, la quantità di produzione non consentirebbe di rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa".

E' la stessa Maserati a rendere noto il cambio di agenda, dovendosi quindi adattare ad una crisi che sta avendo ripercussioni sull'automovive a livello globale.

"Il nuovo Grecale è un prodotto caratterizzato da contenuti estremamente innovativi in particolar modo per quanto riguarda la connettività e l’interfaccia uomo-macchina. La Casa del Tridente è sinonimo di innovazione, passione e stile unico. Spinta da questi valori, Maserati continua a lavorare, nonostante i problemi legati alle forniture di componenti che riguardano l’intero settore dei trasporti, con la volontà di garantire la continuità del business. Maserati è un Marchio dedicato alla crescita e non si ferma. L’energia di Grecale continua".