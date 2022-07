Imprese, Sau Spa acquisisce la carpigiana GIS Air Compressor

Sau spa nell’ambito dell’espansione del gruppo e nella politica di differenziazione di mercati di riferimento ha acquisito il 100% delle quote dell’azienda carpigiana GIS srl in data 22 luglio 2022, l’operazione è andata in porto grazie all’intervento e alla collaborazione di Unicredit spa.

Gis Srl , fondata nel 1956 dalla famiglia Sgarbi che ha condotto l’azienda sino ad oggi, è da sempre impegnata nella costruzione e commercializzazione di compressori ad aria. L’azienda leader mondiale per la qualità dei suoi prodotti ha come obiettivo la continua ricerca di nuove soluzioni che vadano incontro alla qualità sul luogo di lavoro con prodotti insonorizzati, al risparmio energetico, alla qualità del prodotto con un efficiente servizio post vendita. L’elasticità dei processi interni di costruzione permettono una customizzazione dei prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Sau Group Sau spa nasce nel 1982 a Polinago nel cuore dell’Appennino Modenese e ha come core business la produzione e commercializzazione di utensili, sia in metallo duro che a serraggio meccanico, di alta qualità per l’industria metalmeccanica di precisione a livello globale. Nel 2009 Sau entra in compartecipazione nella storica azienda reggiana BBO che si occupa di affilatura utensili e produzione pezzi speciali. Il 2018 segna un anno importante, Sau acquisisce prima la Gibellini Camera che progetta e costruisce macchine fotografiche analogiche di grande formato, uno dei brand fotografici più importanti al mondo, sempre nel medesimo anno Sau apre un nuovo reparto di stampe in 3D, nasce la Sau Prototyping. Nel 2019 entra a far parte del gruppo, in compartecipazione, la ditta AGS Automation con la quale si è sviluppato il magazzino verticale specifico per il tool management “The Box”.