Il gruppo Gedi tratta la vendita della Gazzetta di Modena, scioperano i giornalisti

Questa mattina è stato indetto uno sciopero improvvido (con sospensione per 24 ore anche degli aggiornamenti web) da parte dei giornalisti della Gazzetta di Modena. Un segnale per protestare contro la possibile cessione del quotidiano ad un nuovo editore. Di seguito la nota dell'assemblea del quotidiano:

La notizia della trattativa di vendite di quattro giornali del gruppo Gedi (il Tirreno, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara) giunge dopo un periodo di disinteresse totale dei vertici del gruppo rispetto alle dinamiche delle singole redazioni dei 13 giornali Gnn ex Finegil.

La volontà di dismettere alcune, o tutte le testate ex Finegil, era evidente da tempo, nonostante le rassicurazioni date nell'unico incontro avuto quest'anno con l'amministratore delegato e il direttore editoriale di Gnn.

L'operazione in corso è particolarmente grave, nelle dinamiche e negli effetti, perché porterà alla distruzione dell'esperienza che da più di 40 anni rappresenta Finegil: un'informazione locale libera e indipendente legata a un grande gruppo editoriale (Editoriale L'Espresso, poi Gedi). Questo ha garantito giornali di qualità in decine di province italiane.

E' evidente che l'intenzione, se confermata, di vendita a editori che mai hanno fatto questo mestiere, distrugge questo modello e indebolisce l'intero sistema informativo italiano.

La politica, dal Parlamento ai singoli Consigli comunali interessati, dovrebbero interrogarsi su cosa sta creando la legge che impone un tetto del 20% dei quotidiani nelle mani di un singolo editore.

Se le notizie dovessero trovare conferma, avremo in pochi mesi un gruppo Gedi che svende quotidiani regionali (il Tirreno) e provinciali (Nuova Ferrara, Gazzetta di Reggio e Gazzetta di Modena) per poter comprare un altro quotidiano nazionale come il Sole 24 ore.

Chiediamo quindi ad un gruppo imprenditoriale leader in Italia, con i piedi ben piantati da sempre nel mondo dell'informazione, se l'operazione ideata e avviata solo pochi mesi dopo avere assunto la guida del principale gruppo editoriale italiano rappresenta solo un'operazione contabile o se è stata valutata la sua sostenibilità futura, anche a breve termine, sia per le persone coinvolte dalla cessione che per le testate che svolgono un servizio importante nelle loro comunità.

Aspetti che non dovrebbero essere indifferenti ad un imprenditore "responsabile", con la sua lunga storia e il ruolo indiscusso che esercita nel mercato e che vuol continuare ad esercitare.

A questo punto la richiesta che facciamo all'editore, oltre a quella di convocare immediatamente i Cdr coinvolti nella trattativa di vendita rispondendo alla loro richiesta già avanzata martedì e finora disattesa, è quella di venderci tutti, ma venderci in blocco.

In questo modo potremo salvaguardare conoscenze, esperienze e, più in generale, un modello di informazione glocal che ha avuto successo e che in quasi tutte le realtà rende ancora economicamente, a differenza della stampa nazionale che appare in una crisi disastrosa.

Per questi motivi le assemblee del coordinamento hanno indetto lo sciopero nella giornata odierna con sospensione per 24 ore anche degli aggiornamenti web (fino alle ore 11.30 del 3 ottobre), affidando contestualmente pacchetti con giornate di astensione del lavoro ai Cdr.

I nostri giornali non saranno quindi in edicola sabato 3 ottobre. Ci scusiamo con i lettori ma è un atto doveroso anche nei confronti di chi ci compra tutti i giorni.

Anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha espresso solidarietà ai giornalisti della Gazzetta di Modena in sciopero: “È necessario tutelare la qualità dell’informazione – sottolinea il sindaco – soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando dove proprio gli organi d’informazione locali hanno dimostrato quanto possono essere preziosi nel garantire legami di comunità”.

Rispetto alla situazione della Gazzetta, inoltre, il sindaco Muzzarelli aggiunge che “pur non volendo entrare nelle vicende editoriali, ritengo sia importante ci sia chiarezza sulle prospettive per evitare di disperdere un patrimonio di credibilità e autorevolezza costruito negli anni”