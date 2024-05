A Serramazzoni inaugura il nuovo punto vendita CRAI

Taglio del nastro per il punto vendita Crai Ristobottega Scorcioni di via Roma a Serramazzoni, in provincia di Modena.

Dopo un importante restyling, si è tenuta sabato 4 maggio l’inaugurazione del punto vendita alla presenza del sindaco, Simona Ferrari, e di Don Matteo. Dai pavimenti ai serramenti, dall’impiantistica alle attrezzature di vendita e dei laboratori, lo store propone assortimento di prima qualità e servizi di alto livello. Oltre alla pasta fresca, alla pasticceria e alla gastronomia di produzione propria, fiore all’occhiello del supermercato sono l’enoteca, i corsi e le degustazioni e, grande novità, uno spazio per le consumazioni dalla colazione alla cena.

L’operazione vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna, con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il punto vendita Crai Ristobottega Scorcioni di Serramazzoni ha aperto le porte al pubblico sabato, 4 maggio, alla presenza del sindaco, Simona Ferrari, e di Don Matteo, parroco del paese. Lo store si presenta alla clientela dopo un’importante ristrutturazione che ha riguardato i pavimenti, i serramenti, le attrezzature e gli impianti idraulico, elettrico e di condizionamento freddo, con un occhio di riguardo al risparmio energetico.

Novità dello store è la possibilità di consumare direttamente al suo interno in un’area dedicata a colazione, pranzi, aperitivi, cene e brunch domenicali. Inoltre, il negozio si distingue per l’offerta di prodotti locali e di pasta fresca, marmellate, salse e pasticceria, nonché per una fornitissima enoteca gestita dalla titolare sommelier, Gloria Scorcioni. L’intento è anche quello di offrire corsi di cucina, degustazioni di prodotti tipici, catering e corsi in collaborazione con le cantine locali.

Non manca una macelleria con carni selezionate italiane, irlandesi e argentine, ma anche una selezione delle marche di cioccolato, caramelle e tisane più prestigiose. Nel reparto casa e cura della persona è possibile acquistare i prodotti della linea Eco Crai, oltre a una linea locale completa per la cosmesi naturale.

“Le origini della nostra bottega risalgono al 1932 con il bisnonno Arnaldo Scorcioni, che ha tramandato l’attività al nonno Enrico e a nonna Dina. Sono stati loro al ritorno dal Venezuela negli anni ‘50 a lanciare la macelleria di via Roma”. – dichiara la titolare Gloria Scorcioni. “Il primo supermercato è nato, invece, negli anni ‘80 con mio padre Claudio e mia madre Lella, che ha sempre seguito il laboratorio di pasta fresca. Oggi porto avanti quest’attività familiare insieme a mio papà e mio marito Thomas Bloomfield, con la passione e la competenza ereditate dalle generazioni che ci hanno preceduto, con il desiderio di fare sempre un passo in avanti verso il futuro tramite proposte sempre nuove e un servizio che accompagni la nostra clientela da mattina a sera”.

"Investire nel territorio e in una storia familiare così motivante significa per noi offrire il meglio dell’Italia, essere ancora più vicini ai nostri clienti e saper garantire la migliore qualità e il servizio più attento possibile. Il punto vendita di Serramazzoni è una brillante realtà in grado di coniugare tradizione e innovazione." – commenta Martina Perin, Responsabile Marketing Ama Crai Est.