Shopping natalizio, l'appello di Confesercenti Pavullo: "Acquistate nei negozi di prossimità"

Un gesto concreto per sostenere l'economia locale e i negozi di prossimità, presidio di sicurezza oltre che di comunità e socialità. Acquistare locale significa sostenere le attività del territorio anziché le grandi piattaforme dell'e-commerce che non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità.

Così Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area del Frignano e Maria Fabbri, Direttore di Area lanciano un appello ai consumatori: "La settimana che precede Natale è cruciale per gli ultimi acquisti natalizi e le attività locali di Pavullo e del Frignano si sono impegnate tantissimo per garantire un servizio eccellente per la comunità. Le vetrine illuminate e addobbate delle botteghe e dei negozi sotto casa trasmettono la gioia del Natale e mantengono vive le nostre città e i nostri paesi. I negozi di prossimità svolgono un ruolo centrale e quindi ribadiamo l'invito ad acquistare locale per sostenere le attività del territorio.