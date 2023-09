Il gruppo Sinergia ha acquistato la Nuova Cerform di Fiorano

Sinergia, il network di società che opera in tutti i campi della consulenza direzionale, ha acquisito il 100% di Nuova Cerform, il centro di formazione professionale e manageriale della filiera ceramica italiana con sede a Fiorano Modenese.

Alla guida della società, con il ruolo di amministratore delegato, c’è Francesco Raimondi, fondatore di Value Target, una delle cinque società fondatrici di Sinergia di cui è direttore tecnico.

“Con questa acquisizione – afferma Raimondi - il Gruppo Sinergia implementa l’offerta di servizi alle imprese proponendo la formazione professionale attraverso una nuova chiave, più sofisticata e innovativa. Il nostro Gruppo, in fase di forte espansione, ha ritenuto che la formazione dovesse proporre percorsi multisettoriali all’avanguardia, in particolare per le imprese con vocazione tecnologica che intendono sviluppare progetti innovativi e sostenibili. Una diversa cultura professionale avvicinerà le moderne tecniche formative alle reali esigenze dell’impresa organizzando percorsi personalizzati di base, intermedi e manageriali creando on boarding specialistici”.

L’obiettivo di Nuova Cerform è creare una piattaforma formativa che risponda alle esigenze di mercato che oggi richiedono personale non solo qualificato e preparato, ma di alto profilo, pronto a inserirsi in ruoli strategici garantendone competenze in continuo aggiornamento.

Per l’autunno 2023 Nuova Cerform è titolare di progetti di formazione destinati ad aziende sui temi della digitalizzazione, del green e della sostenibilità.

Sinergia, per garantire continuità ai progetti formativi, manterrà la collaborazione con la precedente governance di Stars&Cows, ente di Selezione del Personale, consulenza organizzativa e digital learning.