Holostem, anche il liquidatore esprime soddisfazione per l'intervento del Ministero

Holostem Terapie Avanzate in liquidazione esprime soddisfazione per il decisivo passo che porterà all’acquisizione dell’azienda da parte di Fondazione Enea Tech e Biomedical, a seguito dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Eravamo confidenti che grazie all’impegno di tutti questi mesi si sarebbe arrivati ad una soluzione positiva dopo difficili trattative e sforzi per trovare la miglior realtà possibile per il futuro di Holostem. Un ringraziamento fondamentale va a tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo, in particolare ai dipendenti rimasti a sostenere la società fino a questo momento. Questo traguardo è fondamentale non solo per i pazienti, che possono continuare ad usufruire delle terapie avanzate approvate e di quelle in fase di sperimentazione di Holostem, ma anche per la ricerca avanzata dell’intero sistema paese. L’accordo con Fondazione Enea Tech e Biomedical, già raggiunto con l’approvazione di tutti i soci di Holostem, quali Valline, UniMoRe e i Professori Michele De Luca e Graziella Pellegrini, aspettava solamente l’autorizzazione del Ministero che è pervenuta mercoledì scorso. Siamo certi che la nuova realtà permetterà a Holostem di proseguire nella ricerca nel migliore dei modi”, ha dichiarato Mario Tardini, liquidatore di Holostem Terapie Avanzate.