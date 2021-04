Sostenibilità e una flotta aziendale sempre più verde. I nuovi mezzi della ABC Bilance

ABC Bilance procede sulla strada della sostenibilità con una flotta aziendale sempre più verde.

L’azienda di Campogalliano, da 35 anni attiva nel settore della pesatura industriale, ha aggiunto alla sua flotta di mezzi nuove soluzioni di mobilità sostenibile e alternativa: un’automobile 100% elettrica e tre nuove biciclette a pedalata assistita.

Una scelta orientata sia alla cura dell’ambiente e al risparmio energetico, ma anche al miglioramento del servizio offerto.

Da oggi quindi i tecnici di ABC Bilance potranno raggiungere i clienti con una nuova vettura ad emissioni zero - una Fiat 500 100% elettrica, con grafica e logo realizzato ad hoc – anche nei centri storici e nelle zone a traffico limitato, migliorando la tempestività degli interventi.

“ABC Bilance sta guardando al tema della transizione energetica e la dotazione di nuovi veicoli green è una tappa di un percorso che viene da lontano, iniziato con le piantumazioni fatte per compensare le emissioni di CO2 – spiega l’Amministratore Delegato di ABC Bilance Damiano Pietri –. Grazie ai nuovi veicoli, i nostri tecnici potranno raggiungere i clienti per le verifiche periodiche e per le tarature degli strumenti di pesatura più rapidamente e senza inquinare, raggiungendo in minor tempo anche le aree ad accesso limitato”.

“Si tratta di un investimento che abbiamo fortemente voluto per ridurre l’inquinamento- afferma l’AD Pietri- e allo stesso tempo promuovere un progetto di mobilità che vede al centro il personale, soprattutto i dipendenti in condizioni di fragilità. Sensibilizzare le donne e gli uomini che lavorano in ABC Bilance all’uso di mezzi diversi da quelli che utilizzano motori termici è infatti un altro aspetto che rientra in un più ampio progetto di welfare aziendale, progetto che non si limita alla cura dell’ambiente, ma tocca anche la salute e il benessere della persona

Un impegno a 360 gradi, che non si limita alla mobilità: “Siamo impegnati su più fronti, a breve sarà pronto anche il nostro bilancio sociale, nel quale è contenuto tutto quello che stiamo facendo in ambito non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Quello sulla sostenibilità è un progetto ambizioso in cui crediamo molto e sul quale abbiamo intenzione di investire, pronti a diventare tra i principali riferimenti del mercato sulle nuove tecnologie dedicate al riciclo e alla transizione energetica”.