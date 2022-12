Fumetti e dintorni, apre anche a Modena un punto vendita Star Shop

Dopo l’inaugurazione del punto vendita bolognese, Star Shop continua la crescita in Emilia Romagna con nuove aperture a Modena, questo weekend, a Ferrara la prossima settimana, e a Reggio Emilia a gennaio. Un mondo magico per gli appassionati di fumetti con una proposta che incontra tutti i generi, dai grandi classici ai manga, fino ai comics, oltre a una selezione di gadget e di tutto ciò che ruota intorno a questo settore per coinvolgere un pubblico sempre più ampio tra i giovani e non solo.

Sabato 10 dicembre alle ore 16.30 si inaugura ufficialmente la nuova libreria di Modena (in Via C. Battisti 16/18), con un ospite d’eccezione, Gianluca Iacono, stella del doppiaggio italiano, che dà voce ad alcuni dei personaggi più amati di film, cartoni animati e anime giapponesi. Con oltre 60.000 follower tra Facebook, Instagram e Youtube, Iacono è conosciuto ai più come Vegeta di Dragonball, Gengis in Tex Avery Show, Shota Aizawa in My Hero Academia e Alarak nella serie di Starcraft 2 e Heroes of the Storm.

Una giornata di festa in cui tutti i fan sono invitati a venire in cosplay, cioè indossando i panni dei propri beniamini! Sono chiaramente graditi anche i semplici curiosi che vogliano visitare il negozio.

Per assicurarsi il firmacopie e la partecipazione all'incontro con Gianluca Iacono, basterà procedere con l’acquisto di un prodotto senza alcun limite minimo di spesa presso il punto vendita dal 8/12 al 10/12 fino alle 14.00. Contestualmente all’acquisto sarà rilasciato un cartoncino firmacopie creato ad hoc per l’occasione e un numero eliminacode per il pomeriggio di sabato.