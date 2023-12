Personale, Bper Banca punta a mille uscite volontarie e 500 assunzioni

Uscita volontaria di 1.000 dipendenti, accompagnata da 500 nuove assunzioni e la stabilizzazione di 200 lavoratrici e lavoratori interinali. Questo, fa sapere la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), il dato principale dei tre accordi sottoscritti nella notte dalla stessa Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali del gruppo Bper. I tre accordi, si legge in una nota, riguardano "la razionalizzazione della rete, il prossimo avviamento del nuovo modello organizzativo 'BCustomer' e la manovra sul personale", con quest'ultima che prevede appunto le 1.000 uscite volontarie, le 500 assunzioni e le 200 stabilizzazioni.

Per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti dalle chiusure di filiali, prosegue la Fabi, "sono state previste tutele sui temi di mobilità professionale e territoriale, garanzie sui percorsi di inquadramento in corso e formazione". Inoltre, alla vigilia del rilascio di 'BCostumer', destinato a soppiantare il precedente 'Footprint', è stato raggiunto "un accordo che sancisce la prosecuzione nella maturazione degli inquadramenti alle colleghe e ai colleghi di rete fintanto che, entro il primo trimestre del 2024, non si arriverà ad un accordo dedicato a governare i nuovi percorsi di carriera alla luce dei molteplici interventi riorganizzativi e dei possibili conseguenti cambiamenti di ruolo". Il nuovo sistema degli inquadramenti, recita l'accordo, "dovrà tenere conto non solo di aspetti quantitativi, ma anche delle professionalità, dei ruoli e delle relative complessità, e riguarderà tutti gli ambiti delle aziende del gruppo: centro, semicentro, rete, filiali online, centri imprese, wealth management e bancassurance".

Per quanto riguarda la manovra sul personale, sono state confermate "tutte le garanzie per le colleghe e i colleghi che entreranno nel Fondo esuberi o che andranno direttamente in pensione, così come gli incentivi previsti negli analoghi accordi sottoscritti nel 2021 e nel 2023". Commentando l'esito della trattativa, che "per complessità e argomenti affrontati ha avuto pochi precedenti", la coordinatrice Fabi del gruppo Bper Antonella Sboro afferma che "sono stati conseguiti obiettivi strategici per la gestione delle ricadute sulle colleghe e sui colleghi derivanti dalle riorganizzazioni in corso o di prossima messa a terra". Da parte sua, Sboro esprime "soddisfazione per la conclusione di un percorso negoziale intenso e complesso, in cui la delegazione Fabi è stata come sempre coesa e ferma negli obiettivi". (DIRE)