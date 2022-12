VST alla conquista del mercato della telemedicina con un nuovo mini-dispositivo medico

Assunzioni in arrivo e un importante sviluppo, dall'ambito universitario alla conquista del mercato della telemedicina. L'azienda startup VST Srl di Modena ha presentato questa mattina, martedì 20 dicembre, le proprie novità, sia tecnologiche sia in termini di crescita in un evento a cui ha preso parte anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospitato dall'auditorium di Techboard Group in via della Scienza.

L'ex spin off universitaria di Unimore, infatti, ha due importanti novità in vista per il 2023: l'introduzione sul mercato già dai primi mesi del 2023 di IppocraTech Care®, strumento che va a miniaturizzare e rendere tascabile la tecnologia che era stata inserita nel proprio predecessore ButterfLife e la ricezione di un contributo biennale di 832mila euro da parte di Invitalia nell'ambito del bando Smart & Start, che permetterà l'espansione del proprio reparto di ricerca e sviluppo con l'ingaggio di giovani laureati. “Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia che stiamo sviluppando – hanno sottolineato Matteo Raimondi, Sales Manager di VST Srl e il presidente dell’azienda Professor Sergio Fonda, durante la presentazione -, è la possibilità di essere utilizzata in telemonitoraggio da una persona, in una famiglia, in una RSA, azienda o società sportiva/palestra. L’elenco potrebbe continuare all’infinito perché la misura dei 5 parametri vitali ed un ECG monotraccia è di interesse sia per i malati durante la cura sia per i sani come prevenzione”.

All'evento erano presenti vari attori istituzionali, associativi e privati del territorio: tra questi la Cooperativa Sociale Domus ed Entheos che hanno inserito i prodotti della linea IppocraTech nella propria offerta assistenziale, oltre ai sindaci di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, e di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi. In questi territori comunali si sono mossi alcuni passi importanti della storia dell'azienda. A Castelfranco l'associazione San Nicola ha donato alcuni apparecchi alla farmacia Le Magnolie e alla Casa Penitenziaria. A Castelnuovo è stata la Carlo Urbani la prima farmacia in Italia a mettere in commercio il dispositivo ButterfLife. A fare gli onori di casa il CEO di Techboard Group, Fabio Malagoli, azienda che gestisce E-Hub, l'incubatore di start-up innovative dove VST Srl trova sede. “Tra l'altro, – ha aggiunto il COO di VST Srl Ing. Matteo Corradini – “il finanziamento appena conseguito oltre a consentire la copertura dei notevoli costi per la certificazione di IppocraTech Care® come dispositivo medico in classe IIa, permetterà anche un ulteriore ampliamento in termini di spazi utili per nuove assunzioni, consolidando quindi la presenza della società all'interno della struttura di via della Scienza”

L'avventura di VST Srl è iniziata nel 2017 in ambito universitario e successivamente come spin-off di Unimore, con il sostegno di contributi arrivati in particolare anche da bandi emessi dalla Regione Emilia-Romagna. Alla base c'è sempre stata la volontà di creare un sistema semplice e di ridotte dimensioni per permettere alle persone di misurare i cinque parametri vitali definiti dall'OMS in qualsiasi momento e situazione, in totale autonomia. “Tale condizione – ha fatto notare la professoressa Anna Vittoria Mattioli, Medical Advisor di VST Srl – facilita enormemente il processo di prevenzione di malattie cardiovascolari e di ictus mettendo la persona in grado di eseguire le misure dei parametri vitali in modo molto semplice e in breve tempo”.

Con il solo posizionamento delle mani, infatti, le apparecchiature di VST Srl riescono a ottenere dati su pressione arteriosa, ritmo cardiaco, frequenza respiratoria, ossigenazione del sangue e temperatura. Alla base del tutto c'è lo studio di un algoritmo e di relativo software che registra l'elettrocardiogramma(ECG) ed effettua una fotopletismografia (PPG) quindi “captando” cosa accade della nostra circolazione. Tramite una connessione, i dati dallo strumento finiscono in un cloud, con il software che in tempo reale restituisce due report in formato pdf con i tracciati di ECG e PPG simultaneamente acquisiti, oltre a tutti i dati, rilevati ogni cinque secondi, in termini numerici e grafici. Viene attivato anche un servizio che prevede la possibilità di archiviare i valori dei parametri vitali sia per ottenere un parere medico, sia per un loro controllo nel tempo, tutto nel rispetto delle stringenti norme del GDPR a tutela della privacy del cliente.

L’Ing. Andrea Malagoli, R&D group leader di VST Srl, ha affermato che la società è nella condizione di poter creare posti di lavoro per giovani esperti nello sviluppo di modelli matematici e algoritmi basati su metodi di Intelligenza Artificiale, sia per perfezionare i metodi usati, sia per aggiungere agli attuali parametri anche il lattato e la glicemia, senza il prelievo della goccia di sangue”.

Il funzionamento di IppocraTech Care® è lo stesso di ButterfLife, strumento che ha dimensioni maggiori, paragonabili a quelle di un joypad di una qualsiasi console di videogiochi, il quale è stato negli anni certificato come dispositivo medico in classe IIa, ma rispetto a ButterfLife fa uso di un’app sul cellulare che facilita la esecuzione del test. Il brevetto della tecnologia di VST Srl, attivo a livello italiano, è in fase di estensione sia a livello europeo che di Stati Uniti d'America.