Autobrennero e Telepass, 6 mesi di canone gratuito per i modenesi

Dal 15 maggio al 15 agosto 2021 sarà possibile aderire alla nuova iniziativa promossa da Telepass e da Autostrada del Brennero: l’esenzione del canone di abbonamento dedicata ai nuovi clienti Telepass residenti in sei province nella tratta dell’A22.

La promozione è valida per i residenti delle province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena che si abboneranno al servizio di telepedaggio “Telepass Family” (l’abbonamento che permette il pagamento del pedaggio tramite l’utilizzo del dispositivo in auto, il cosiddetto OBU – On Board Unit), nella finestra temporale compresa dal 15 maggio al 15 agosto 2021. L’esenzione sarà valida per sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritto il contratto di abbonamento “Telepass Family”, durante i quali quindi, l’utente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi all’abbonamento.

"L’iniziativa promozionale è volta a favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli della tratta A22 e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti. Aumentando gli utenti del telepedaggio Telepass, infatti, si ottengono vantaggi in termini di riduzione dei tempi d’attesa in prossimità dei caselli autostradali, specialmente nei giorni di maggior traffico o negli orari di punta della giornata, e allo stesso tempo l’eliminazione delle code alle stazioni autostradali permette anche di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione".

La promozione é quindi sostenuta da Telepass, inserendosi nella sua filosofia Safe&Clean, e da Autostrada del Brennero con l’obiettivo di migliorare la scorrevolezza del traffico e contribuire concretamente ad una mobilità sicura e sostenibile.