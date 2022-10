Vignola, Toschi diventa un Marchio storico di interesse nazionale

Il marchio Toschi è ora Marchio storico di interesse nazionale. Un riconoscimento arrivato alla luce della storicità dell’azienda, operativa dal 1945, e del forte legame con il territorio. Toschi è stato infatti iscritto nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal MISE - Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha l’obiettivo di valorizzare marchi di eccellenza con una continuità operativa di oltre 50 anni e storicamente collegati al territorio nazionale.

Contestualmente all’inserimento nel Registro Speciale, Toschi Vignola è entrata a far parte dell’Associazione Marchi Storici d’Italia.

“Siamo orgogliosi di far parte del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale e dell’Associazione Marchi Storici d’Italia” commenta Massimo Toschi, Presidente di Toschi Vignola “Si tratta di un traguardo importante che leggiamo come riconoscimento della solidità della nostra impresa e del profondo legame con il nostro territorio e i suoi prodotti. La promozione del Made in Italy, la valorizzazione delle eccellenze locali, la salvaguardia di un patrimonio rappresentato non solo da una tradizione produttiva ma anche culturale, sono da sempre gli obiettivi di un cammino che abbiamo iniziato quasi ottant’anni fa e che continuiamo a percorrere nel segno della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità”.

Toschi Vignola nasce nel 1945 dall’idea dei fratelli Giancarlo e Lanfranco Toschi che grazie ad un’abbondante annata di ciliegie decidono di produrre industrialmente quella che era sempre stata una loro tradizione di famiglia: la ciliegia sotto spirito.

Nasce così il primo di una lunga serie di prodotti che ha reso l’azienda famosa nel mondo e che oggi esporta la qualità dei prodotti del territorio in oltre 70 paesi del mondo. Alle ciliegie sotto spirito si sono aggiunti negli anni prodotti che oggi spaziano dall’amarena candita in sciroppo ai topping, dagli sciroppi per bevande, cocktail e granite ai liquori come Nocino, Fragolì e Lemoncello. Posto importante occupano gli Zero+, la linea di sciroppi con frutta bio senza zuccheri e senza calorie lanciata sul mercato nel 2019, che sta registrando -nel comparto degli ‘sciroppi zero’- il trend di crescita più alto nelle vendite al pubblico in Italia.