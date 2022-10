Nuovo supermercato nel complesso RNord, Aldi in trattativa con Coop

Molti danno già l'affare per concluso, ma i diretti interessati ancora non si sbilanciano. Aldi, importante insegna della grande distribuzione discount, non conferma ancora la vociferata apertura di un proprio negozio al posto dei quello Coop di via Canaletto, all'interno del complesso RNord.

Ma i contatti sono in fase avanzata: "Aldi Italia conferma la trattativa con Coop Alleanza 3.0 per l’affitto del ramo d’azienda che interessa il negozio di via Canaletto - fa sapere l'azienda - Altre comunicazioni potranno seguire nelle prossime settimane sulla base dell’esito delle consultazioni ed autorizzazioni".

L'annuncio della nuova apertura potrebbe quindi arrivare nei prossimi giorni, con Aldi che da alcuni anni sta attuando un apolitica di progressiva espansione nel nord Italia. Oggi la catena conta tre punti vendita in provincia: a fine 2021 è stato inaugurato l'ultimo negozio in terra modenese, nel nuovo polo commerciale alla periferia di Castelfranco Emilia.

Il marchio tedesco è da tempo alla ricerca di uno spazio in cui insediarsi in città, che gli era stato negato dal Comune nel 2017 la possibilità di riqualificare uno stabile abbandonato tra via Divisione Acqui e via Fossa Monda Nord, proprio accanto al centro commerciale I Portali dove ha sede l'Ipercoop. Ora l'opportunità appare imminente.

Una risposta attesa da molti cittadini, specie per chi vive nell'area di Viale Gramsci e si riforniva abitualmente presso il negozio che risulta chiuso e in via di smantellamento dal 15 ottobre, al pari della parafarmacia che si trovava nella galleria del complesso. Il bar, sempre a marchio Coop, era invece stato chiuso da tempo. A questo elemento di indubbia utilità per le famiglie, si aggiunge poi quello del venir meno di un presidio in un contesto molto difficile come quello dell'RNord, fin troppo conosciuto in città.

Ipotizzando quindi l'arrivo di Aldi in un futuro abbastanza prossimo, il discount si troverà a fare i conti con una realtà complessa e con un "vicino di casa" ingombrante. Nonostante i ritardi rispetto alla tabella di marcia fissata negli anni scorsi, infatti, nel giro di qualche mese potrebbero iniziare i lavori per la costruzione del supermercato Esselunga, sul terreno dell'ex Consorzio Agrario adiacente al complesso residenziale. Da mesi sono in corso interventi di bonifica dei terreni e al momento non si conosce l'esatta tempistica dell'insediamento.