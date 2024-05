Trend Abbigliamento compie trent'anni: "Passione, costanza e continua ricerca"

Una storia nata e cresciuta nel cuore di Modena, nel segno degli iconici Levi’s usati, al civico 48 di via Emilia Centro. Poi, con il passare del tempo, si sono aggiunti il civico 40 (oggi sede principale), un punto vendita in piazza Mazzini e un altro a Carpi. Ha compiuto trent’anni Trend abbigliamento, il negozio nato dalla passione di Patrizia Santini e di suo marito Riniero Zuffi. Lei di Reggio, lui di Bologna, a Modena hanno trovato il luogo ideale dove mettere radici e costruire la loro attività.

Negli anni si è aggiunto alla squadra anche il figlio Nicholas, come nelle migliori aziende di famiglia: “Lui ha studiato psicologia e questo lo rende un ottimo negoziante - dice Santini sorridendo -. Sono tanti i clienti che, dopo aver fatto due chiacchiere, essersi rilassati e aver comprato qualcosa, escono più felici di quando sono entrati”. Perché dietro l’accoglienza e la cura del cliente si cela un lavoro che Santini non esita a definire “psicologico”, un’attenzione che ha permesso a questa attività di spegnere trenta candeline, nonostante i tanti scossoni: dall’avvento delle grandi catene di fast fashion come Zara o H&M al Covid, ultimo in ordine di tempo.

Se il Covid rappresenta la variabile impazzita, delle grandi catene qualcosa si può dire: “Molti negozi sono spariti. Ora tocco ferro ma per noi l’onda è passata ed è tutto tornato più o meno come prima del loro avvento”.

La forza? Un approccio totalmente diverso. “Se vieni da noi sei aiutato, ricevi consigli e fai due chiacchiere. C’è, da parte nostra e dei nostri preziosi collaboratori, uno studio del look condiviso e un rapporto confidenziale con il cliente, umano, che a lungo termine continua a premiare. Oltre a ricerca, cura e attenzione nella scelta dei capi d’abbigliamento. Le nostre aziende - nomi come Vicolo, Kontatto o Imperial - sono tutte Made in Italy, con sedi tra Milano e Bologna”. L’occhio giovane di Nicholas si mescola bene a quello più esperto di Patrizia e Riniero, in un confronto generazionale vincente.

Filo rosso di questi trent’anni di attività, e marchio di fabbrica di Trend, i tailleur: “Dalla ragazzina che si deve laureare a quelli 'da tutti i giorni' fino agli outfit da cerimonia, sono i più venduti sia da donna che da uomo e non passano mai di moda”.

Per questa stagione con pantaloni morbidi e blazer scivolati. “I colori più di tendenza, dopo il blu vendutissimo in primavera, sono il fucsia, il lilla, il rosa cipria e il maculato. E ancora verde acido, cioccolato e tanti completi fantasia. L’aggiornamento è settimanale. Devi sempre stare al passo, se no…”, ed è qui che si nasconde la vera passione. Quanto ai consumi, rispetto a trent’anni fa sono più spalmati: “Si compra meno ma più spesso. Anni fa lo scontrino medio era più alto ma ora le visite sono più frequenti”.

Il futuro è una sorpresa, “pensiamo al presente che è molto importante”, e il segreto della longevità? “Passione, costanza, tanta fortuna e… pazienza”, chiude Patrizia con un sorriso.