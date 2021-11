Ferrari vola, un miliardo di ricavi nel terzo trimestre. Full electric nel 2025

Per la prima volta nella sua storia la Ferrari supera il miliardo di ricavi netti in un trimestre. La casa di Maranello ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti pari a 1,05 miliardi di euro, in crescita del 18,6% rispetto all'anno precedente e del 15,1% rispetto al terzo trimestre del 2019. Le consegne totali sono 2.750, in aumento del 18,9% rispetto al terzo trimestre 2020 e dell'11,2% rispetto al terzo trimestre 2019. L'utile netto è pari a 207 milioni, in crescita del 21%.

"I forti risultati del terzo trimestre sono un importante passo avanti verso la guidance 2021 rivista al rialzo. Le eccezionali relazioni con i clienti, fondamentali per conseguire la crescita a doppia cifra nel trimestre e da inizio anno, si riflettono nella raccolta ordini record a livello globale, in particolare in Cina e Usa. Questi risultati, con la solidità della nostra visione e il team che ho l'onore di guidare mi consentono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo", ha detto l'amministratore delegato, Benedetto Vigna.

I programmi produttivi di Ferrari "non sono stati impattati dalla carenza di semiconduttori e materie prime". E' quanto si legge nelle slide di presentazione dei risultati finanziari della Rossa relativi al terzo trimestre. "Il team che si occupa degli approvvigionamenti sta gestendo nel modo migliore questa situazione di carenza che sta colpendo tutta l'industria", ha detto il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, nel corso della conference call. Il Cavallino, ha spiegato, non sta avendo problemi sul fronte approvvigionamenti e ciò non ha ripercussioni sugli ordini e sulla lista d'attesa. "Abbiamo un anno di copertura per tutti i modelli e alcuni sono già sold out", ha spiegato il direttore finanziario di Ferrari, Antonio Picca Piccon.

"Sono davvero orgoglioso di annunciare che una nuova sorpresa è in arrivo con la presentazione a metà di questo mese del nostro secondo modello Icona. Sarà un'altra occasione molto speciale". Lo ha affermato il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, in conference call. "Continueremo il disciplinato ampliamento della nostra gamma di prodotti, attraverso il lancio del Purosangue, che sveleremo il prossimo anno. Lavoreremo per catturare tutte le possibilita' offerte dalle tecnologie in modo unico e distintivo, preservando sempre la nostra esclusività e il posizionamento di lusso come abbiamo fatto nel corso della nostra storia".

In tema di nuove motorizzazioni, Vigna spiega: "Continueremo il nostro viaggio mirato verso la neutralita' del carbonio entro il 2030, una priorità chiave per il mio mandato e per la nostra attività: e per essere chiari, oltre al nostro viaggio di elettrificazione, ci impegniamo ad affrontare sia le emissioni dirette che quelle indirette con un focus su energia e materiali. E aggiunge: "Abbiamo iniziato il nostro percorso di elettrificazione due anni fa, lo continueremo e avremo la nostra full elecrtric car in 2025. Vi illustreremo il piano completo il 16 giugno". Lo ha affermato il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, rispondendo a una domanda in conference call e confermando la tempistica già annunciata.