Delivery, a Carpi debutta anche Uber Eats con 20 ristoranti affiliati

Uber Eats annuncia oggi il proprio piano di espansione lanciando il servizio a Carpi, aumentando così la propria presenza in Emilia Romagna seguendo il modello di altre città come Bologna, Ravenna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Ferrara e Piacenza.

Da oggi gli utenti possono farsi recapitare comodamente e in tutta sicurezza le prelibatezze di Shabu, Pizzeria The Kiss, Ristorantino Curcuma o ancora scegliere tra i primi 20 ristoranti di Carpi da subito presenti sull’app.

Con la nuova apertura Uber Eats rafforza la propria presenza in Italia, con oltre 50 città (per un totale di oltre 400 comuni) attive sulla piattaforma, e oltre 6 mila ristoranti sull’app Uber Eats. Per i consumatori, sono stati recentemente introdotti la consegna contactless e il pick up, che permette a tutti gli utenti dell’app di ritirare i piatti direttamente dal ristorante prescelto dopo aver ordinato dalla piattaforma, evitando così il costo di consegna.

Ordinare su Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è estremamente semplice: basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com, per farsi recapitare i propri piatti preferiti direttamente a casa.