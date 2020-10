Food delivery, a Modena arriva anche Uber Eats

Uber Eats cresce in Emilia Romagna e rende disponibile il suo servizio anche a Modena. Dopo il successo riscontrato a Reggio Emilia, Parma, Bologna, Piacenza e Rimini, ora anche gli abitanti di Modena possono gustare tutte le ricette dei ristoranti e locali più amati direttamente a casa propria con il servizio di food delivery, oppure usufruire della nuova funzione Pick Up e ritirare i piatti dal locale.

Con questa espansione, Uber Eats rafforza la propria presenza in Emilia Romagna e in Italia. Con questa nuova apertura la piattaforma è attiva in 23 città e offre il proprio servizio di food delivery ad un sempre maggior numero di utenti e ristoranti.

In poco più di 4 anni Uber Eats è diventata l’app di food delivery più scaricata al mondo e, ad oggi, è presente in oltre 6mila città di 45 paesi in tutti e 6 i continenti. Il consolidamento del servizio nelle città in cui è presente è accompagnato da una crescita costante a doppia cifra dei ristoranti partner, che oggi sono oltre 500mila in tutto il mondo. In Italia i ristoranti disponibili sulla app di Uber Eats sono oltre 3mila e continuano a crescere.

Per i consumatori, sono stati recentemente introdotti: