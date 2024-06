Stellantis, al Ministero fumata "grigia" per Modena. Ancora nessuna certezza su Maserati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Il gruppo ha confermato la volontà di voler investire in ricerca e sviluppo, in nuovi modelli, anche endotermico". Lo dice il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo sullo stabilimento di Modena. "Credo alla possibilità - prosegue - che in quello stabilimento si sviluppi da una parte la via dei modelli elettrici, dall'altra quella dei modelli endotermici. Siamo fermamente convinti che questa visione di neutralità tecnologica debba caratterizzare i lavori della prossima commissione europea".

Noi, conclude il ministro, "abbiamo chiesto che si rafforzi il centro ricerche e sviluppo, che si garantisca la straordinaria filiera dell'indotto e che si mantengano i livelli occupazionali così importanti e significativi anche per quegli stabilimenti".

Una dichiarazione che arriva al termine dell’incontro, svoltosi oggi a Roma, cui erano presenti i rappresentanti del Gruppo Stellantis per fare il punto sui siti produttivi ex Fiat-ex Fca presenti in Emilia-Romagna: gli stabilimenti Maserati di Modena e la VM di Cento (FE). Al vertice ministeriale, oltre alla Regione Emilia-Romagna, anche l’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e le organizzazioni sindacali.

Entro luglio si concluderà a Palazzo Chigi la fase complessiva del confronto tra Mimit, Regioni e forze sindacali sul futuro degli stabilimenti Stellantis in Italia. Per ora non ci sono quindi certezze sul futuro di Maserati, elemento chiave per Modena: informazioni non sono state date neppure in occasione dell'Investors Day del gruppo Stellantis che si è tenuto proprio oggi. C'è solo la conferma della produzione della MC20 elettrica dal 2025, ma i numeri di queste vetture rischiano di essere decisamente bassi rispetto al potenziale dello stabilimento e della sua forza lavoro.

“Ribadendo quanto già avanzato in questi mesi, ho espressamente chiesto che Stellantis presenti un piano complessivo che tenga conto del tema delle necessarie garanzie occupazionali e degli investimenti innovativi per Maserati e VM. Ci aspettiamo che sia un progetto all’altezza, che non ridimensioni marchi simbolo della Motor Valley dell’Emilia-Romagna come quello della Maserati o della Vm di Cento, mettendo a rischio presenze che hanno fatto la storia dei motori in questo Paese, e non solo", ha commentato da parte sua l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla,

“Il depauperamento dell’Innovation Hub della Maserati, la cassa integrazione per lo stabilimento di Modena e il silenzio sul futuro del sito di Cento ci preoccupano. Per questo- ha concluso Colla- abbiamo chiesto impegni precisi e trasparenti: su Maserati la produzione di nuovi modelli e certezza di avvio per quelli elettrici annunciati, su VM la conferma del piano industriale di cinque anni per la riconversione nei motori per industria marina, per agricoltura, motori industriali ma anche ricambi e reparti test su emissioni”.

Fiom delusa, "Nessuna garanzia"

“Nell'incontro di oggi tenutosi al Mimit con la partecipazione del Ministro Urso, purtroppo si confermano tutte le preoccupazioni che come Fiom-Cgil continuiamo a denunciare sulla situazione degli stabilimenti Stellantis in Italia. Non sono emersi elementi di garanzia sul futuro dello storico sito produttivo di via Ciro Menotti di Modena dove fino a pochi mesi venivano prodotti i modelli Maserati. Altresì riteniamo grave quanto sta accadendo presso l'Innovation Lab Maserati di Modena, dove con la motivazione di una razionalizzazzione degli spazi, di fatto, si ridimensiona sia in termini di organico che di strutture, un importante sito di ricerca e sviluppo, fondamentale per il rilancio di un prestigioso marchio italiano che già vive un pesantissima crisi che per i lavoratori si traduce in un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali".

Questa la dichiarazione di Maurizio Oreggia, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale a seguito dell'incontro. "La mancanza di un piano industriale di ampio respiro, dei necessari investimenti, unitamente ad una ormai chiara a tutti strategia aziendale di Stellantis volta al massimo profitto, stanno sempre più portando allo smantellamento di un intero settore strategico per il nostro Paese - aggiunge - Anche per queste ragioni rinnoviamo la richiesta alla Presidente del Consiglio di convocare l'ad Carlos Tavares per avere risposte certe sulla produzione, sulla ricerca e sviluppo e sull’occupazione”.

Fim Cisl, "Serve nuovo modello super sportivo"

Sul sito produttivo di Maserati a Modena, Stellantis "ha confermato che dall`inizio del 2025 avvierà la produzione del modello Folgore della MC20 e da fine 2024 la realizzazione dell`Atelier per la customizzazione di tutti i modelli Maserati. Oltre a ciò ha anche dichiarato che tutta la progettazione e lo sviluppo dei modelli Maserati rimarranno a Modena. Stellantis ha altresì ribadito l`importanza del Brand per il gruppo e la volontà di consolidarlo in prospettiva". Lo dice Stefano Boschini, coordinatore per l'automotive della Fim, al termine del tavolo al Mimit.

Boschini aggiunge: "Abbiamo chiesto a Stellantis di portare un nuovo modello di auto super sportiva a Modena al fine di dare stabilità alla produzione e di scongiurare il rischio di impoverimento del sito sul piano tecnologico e delle competenze e per VM di Cento servono maggiori garanzie per il futuro. Abbiamo inoltre chiesto, nell`ambito della vertenza automotive al ministro Urso un tavolo di confronto, al fine di chiarire la prospettiva della giga-factory di Termoli, alla luce dell`annuncio di ACC di voler posporre l`avvio della produzione. Urso ha dichiarato di voler siglare con sindacato e il gruppo Stellantis l'accordo di sviluppo entro fine luglio".