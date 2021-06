Vignola. Al Gruppo Fabbri il Premio Internazionale “Biopolymer Innovation Award” per il film bioplastico compostabile

Gruppo Fabbri vince il Primo Premio del BIOPOLYMER Innovation Award, consegnato virtualmente al CEO Stefano Mele, per il film compostabile Nature Fresh, durante il recente “Biopolymer Processing & Moulding Online Congress”.

Interamente sviluppato e prodotto da Gruppo Fabbri, Nature Fresh è il primo film bioplastico compostabile al mondo per il packaging alimentare automatico, con certificazione di compostabilità domestica e industriale (norma UNI EN 13432).

La formulazione di Nature Fresh si basa su un grado speciale del polimero compostabile BASF ecovio, sviluppato appositamente per Gruppo Fabbri, e sul polimero compostabile BASF ecoflex. Nature Fresh contribuisce efficacemente all’economia circolare: si inserisce perfettamente nel processo generale di compostaggio e, grazie alle caratteristiche della biomassa rimanente, il compost risultante è adatto alla crescita delle piante.

Stefano Mele ha così commentato questa vittoria: “Il primo premio al BIOPOLYMER Innovation Award è un ulteriore riconoscimento, a livello internazionale, dell’impegno e degli sforzi che la nostra azienda compie verso lo sviluppo di soluzioni di packaging sostenibili. Dopo un anno intero dal suo lancio sul mercato, Nature Fresh è già stato prodotto in centinaia di tonnellate, con le quali sono stati immessi sul mercato globale milioni di confezioni alimentari compostabili.”

Il BIOPOLYMER Innovation Award viene assegnato a prodotti o applicazioni pionieristiche di polimeri biodegradabili, composti da materiali che a fine vita possono essere metabolizzati da microrganismi in biomassa per entrare a far parte dei cicli naturali.

Il Premio è promosso dall’associazione no-profit POLYKUM, e comprende una Giuria indipendente con esperti di economia, scienza, politica e media.

Nature Fresh è stato apprezzato dalla Giuria come film estensibile per imballaggi che proteggono gli alimenti, le persone e l’ambiente: offre infatti prestazioni equivalenti al PVC e un migliore tasso di trasmissione del vapore acqueo rispetto ai film estensibili tradizionali. Ha un’elevata resistenza meccanica ed estensibilità, un’alta resistenza alla perforazione e dimostra le massime prestazioni con spessori ottimizzati in base all’applicazione, pur vantando alti livelli di trasparenza e proprietà anti-fog. Il BIOPOLYMER Innovation Award non è il primo riconoscimento che Fabbri si aggiudica con le sue soluzioni di packaging compostabile: nel corso del 2020 l’Azienda ha ottenuto anche l’Oscar dell’Imballaggio e, tramite il cliente inglese Westaway Sausages, gli UK Packaging Awards. Nature Fresh vanta inoltre il sostegno di Horizon 2020, il Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea.