Voilàp holding cresce ancora nel settore digital, acquisita Pladway

La piattaforma full stack programmatic DOOH Pladway è entrata a far parte dell’offerta tecnologica del gruppo Voilàp nel settore out of home. Grazie a questa operazione Voilàp consolida il proprio ruolo di partner ed abilitatore di digital trasformation per il mercato Italiano ed internazionale della pubblicità out of home.

Fondata nel 2018 da un gruppo di imprenditori italiani del settore, Pladway è diventata in breve tempo la piattaforma leader per la compravendita programmatica di spazi out of home, forte della sua indipendenza e della sua tecnologia proprietaria, sviluppata in collaborazione con i principali player del mercato per essere perfettamente allineata con le loro esigenze. I suoi servizi DSP e SSP sono oggi utilizzati con grande soddisfazione dai buyers e publishers dell’out of home, che ne apprezzano la semplicità e la qualità, oltre al supporto in real time e al servizio di assistenza ed onboarding.

Alla guida dell’azienda è stato designato Marco Orlandi, Head of Digital Trasformation del gruppo Voilàp da inizio 2020 e precedentemente Responsabile Innovazione di Grandi Stazioni Retail. Orlandi sarà supportato nello sviluppo dell’azienda da alcuni fondatori di Pladway, che continueranno la loro collaborazione.

Valter Caiumi, Chairman & CEO del gruppo Voilàp, commenta così l’acquisizione di Pladway: “Siamo lieti di aver ulteriormente consolidato il posizionamento della Divisione Digital Solutions in continuità con gli investimenti realizzati in questi ultimi anni. Pladway è una riconosciuta eccellenza italiana e la sua integrazione nel gruppo Voilàp consentirà di accelerare il piano di internazionalizzazione della piattaforma e del modello di business”.

Fabio Vairani, Direttore della Divisione Digital del gruppo Voilàp, aggiunge: “L’inserimento di Pladway nella divisione Digital Solutions è il naturale completamento dell’offerta tecnologica nel settore out of home e ci permette di rafforzane il profilo di digital enabler indipendente per i mercati dell’advertising e Smart Cities. Metteremo a disposizione di Pladway la nostra struttura per favorirne crescita e visione globale, in un mercato -il programmatic out of home- che sta uscendo dalla crisi a velocità più sostenuta rispetto ai segmenti di mercato contigui”.