“Welcome to Modena” il progetto che incentiva il turismo tramite voucher

Il settore del turismo è sicuramente tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo quest’anno. Nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese, la Camera di Commercio di Modena ha sviluppato una iniziativa di supporto della ricettività turistica in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Apt Servizi Regione Emilia-Romagna e Modenatur come soggetto attuatore.

L’obiettivo è rilanciare il turismo con particolare riferimento al segmento tradizionale che negli ultimi anni aveva sviluppato una tendenza di crescita importante, registrando i maggiori incrementi a livello regionale. Il progetto è rivolto principalmente ma non esclusivamente al mercato italiano, promuovendo la provincia di Modena sulla connotazione di offerte nei segmenti dell’Enogastronomia, Arte Cultura, Motor Valley, Sport Natura e Benessere attraverso l’incentivazione dei soggiorni turistici supportati dalla emissione ai turisti di buoni acquisto da spendere sul territorio.

Si tratta di un progetto di filiera, che coinvolge direttamente sia le imprese ricettive della provincia di Modena, che aderiranno all'iniziativa mettendo a disposizione contingenti di camere e tariffe, ma anche i settori della Ristorazione, esercizi commerciali aperti al pubblico, usei pubblici e privati, collezioni private, musei d’impresa (aziende settore motoristico, agroalimentare ecc), attività di escursionismo (trekking, ciaspolate, passeggiate ecc.), tour tematici, visite guidate, agenzie di viaggio.

Come funziona?

I turisti che prenoteranno, attraverso il nuovo portale un soggiorno della durata minima di due notti nelle strutture aderenti riceveranno buoni acquisto fino a un totale di 100 euro per camera e per soggiorno, da spendere nelle imprese di servizio e accoglienza turistica del territorio che si saranno accreditate.

L’iniziativa prenderà avvio il 1° dicembre 2020 e proseguirà fino al 31 dicembre 2021 o ad esaurimento risorse.

Erogazione dei buoni d'acquisto

Il valore dei buoni d'acquisto corrisponderà a: 40% del costo del soggiorno a camera per chi dorme tra venerdì e domenica; 30% del costo del soggiorno a camera per che dorme dal lunedì al giovedì; nel caso che il pernottamento interessi giornate a cavallo dei periodi prefissati si terrà conto della percentuale in relazione alle singole giornate di riferimento (una notte al 30% e una notte al 40%). Il valore massimo dei buoni sarà € 100,00 per camera, per soggiorno.

La prenotazione del soggiorno dovrà avvenire tramite il sito dedicato all’iniziativa, il pagamento all’hotel sarà effettuato direttamente dal cliente presso la struttura. Modenatur emetterà il voucher che sarà consegnato al turista per il tramite della struttura ricettiva.

Dopo aver erogato il servizio le imprese ritireranno i voucher dai turisti e dovranno trasmetterli periodicamente a Modenatur alla e-mail voucher@modenatur.it unitamente al documento fiscale. Modenatur provvederà a predisporre l’istruttoria di rimborso e rendicontazione per la Camera di Commercio. Il voucher sarà liquidato direttamente dall’ente camerale all’impresa aderente.

Adesioni al progetto

Potranno aderire all’iniziativa tutte le imprese, titolari di Partita Iva, aventi sede legale o unità locale nella provincia di Modena, le micro e piccole imprese come definite dell’allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014, attive, in regola con l’iscrizione al Registro Imprese, in possesso delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività, in regola con il pagamento del diritto camerale.

Per aderire è necessario compilare un modulo online a questi link: adesione imprese ricettive oppure Adesione imprese degli altri settori della filiera turistica