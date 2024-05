Il fondo Wisequity VI rileva la modenese CRM, storica produttrice di piadine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e Aksìa, società di gestione del fondo Aksìa Capital IV e socio di maggioranza di CRM S.p.A., annunciano la firma di un accordo vincolante per l’investimento di Wisequity VI nel capitale di CRM S.p.A, conosciuta sul mercato come Casa della Piada.

Fondata nel 1974 da Carla Rebecchi e Renzo Montagnani, CRM è una società specializzata nella realizzazione di prodotti da forno, leader di mercato nella produzione di piadine e tigelle per la grande distribuzione organizzata. La società è presente nei punti vendita di tutti i principali food retailer italiani anche con i propri marchi “Casa della Piada” e “Gastone”, quest’ultimo conosciuto per la produzione di piadina romagnola ad origine protetta. Casa della Piada, grazie ad un assetto produttivo all’avanguardia e unico nel contesto di riferimento, al know-how industriale sviluppato nel corso degli anni, e alla capacità di assicurare ai clienti innovazione di prodotto e flessibilità di servizio, rappresenta un partner storico per tutte le principali catene della GDO italiana, con cui vanta rapporti consolidati da decenni.

Aksìa ha rilevato Casa della Piada dalla famiglia fondatrice nel 2018, nominando Marco Vespasiano CEO e rafforzando sin da subito la struttura manageriale. Il piano di sviluppo di Aksìa ha portato l’azienda a crescere ad un tasso del 20% annuo grazie all’espansione in Italia e all’estero, all’acquisizione del produttore di piadine IGP Gastone, al raddoppio della capacità produttiva, ad una nuova strategia di marketing e al lancio di nuovi prodotti.

Con stabilimenti produttivi a Modena, dove ha la sede principale, e Ravenna, Casa della Piada proietta nel 2024 un fatturato di oltre 50 milioni di Euro.

Il progetto di Wise Equity, oltre al consolidamento della posizione di leadership in Italia, vede come centrale la strategia di espansione nei mercati esteri: all’interno di un più generale trend di affermazione dei cd. flatbread, il consumo di piadina, (i.e., prodotto italiano, con pochi e sani ingredienti e molto versatile per occasione d’uso), mostra, infatti, un elevato potenziale di crescita nei principali paesi europei.

Wise Equity acquisterà una quota di maggioranza, affiancato dal CEO Marco Vespasiano, che parteciperà all’investimento per garantire la continuità gestionale della società.

Le dichiarazioni

Stefano Ghetti, Senior Partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione insieme ad Ilaria Montefusco (Investment Manager) e Anna Fusi (Analyst) ha dichiarato: “Siamo felici di poter affiancare una storica azienda italiana come Casa della Piada nel suo percorso di sviluppo. Abbiamo identificato in Casa della Piada le caratteristiche che solitamente contraddistinguono i nostri investimenti: società leader in un mercato di nicchia, con prospettive di crescita e grande potenziale di espansione all’estero, anche tramite acquisizioni. Insieme a Marco Vespasiano che ha gestito l’azienda negli ultimi cinque anni e al resto del team, crediamo di poter scrivere un ulteriore pezzo di storia, in continuità rispetto a valori e cultura aziendali, ma con un respiro più internazionale, con l’obiettivo di diffondere la piadina in tutta Europa!”.

Marco Rayneri, Founding Partner di Aksìa, che ha seguito l’operazione insieme a Sara Perillo (Partner) e Matteo Bertolo (Investment Manager) ha dichiarato: “Siamo veramente orgogliosi di aver accompagnato Casa della Piada in questo percorso di importante crescita e possiamo solo vedere un futuro brillante per il suo sviluppo. Ringraziamo Marco Vespasiano (CEO) e Claudio Rosso (Presidente Esecutivo) e tutti i dipendenti dell’azienda per l’impegno e i risultati raggiunti”.

Marco Vespasiano, CEO di Casa della Piada, ha dichiarato: “La ventennale esperienza in società come la nostra, unita ad un approccio fortemente industriale e all’expertise sviluppata in ambito buy-and-build, rendono Wise Equity il partner giusto per supportare la crescita di Casa della Piada in Italia e all’estero. Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione. Ringrazio il team di Aksìa per la fantastica partnership di questi anni, che ha consentito al Gruppo una trasformazione di successo, da piccola impresa familiare, a società strutturata e riconosciuta come leader di mercato. Casa della Piada ha ancora tanto potenziale da esprimere e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova fase nella storia della società".