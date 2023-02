La Mirandolese X DataNet acquisisce la maggioranza di Coincydence

X DataNet, IT company del gruppo CPL CONCORDIA specializzata nello sviluppo di piattaforme innovative per la Corporate Governance, prosegue nella propria strategia di crescita anche per linee esterne grazie all’acquisizione del 51% di Coincydence, società di Padova attiva nello sviluppo di servizi tecnologici per la collaborazione tra le persone. Questa operazione permette alla società IT di Mirandola (Modena) di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato e di sviluppare la propria offerta di soluzioni mobile e web per venire incontro alle richieste delle medie e grandi aziende italiane.

“Abbiamo preso questa decisione – dichiara Alessandro Trionfini, Amministratore Delegato di X DataNet – per crescere ancora più velocemente sul mercato italiano. La nostra strategia per linee interne ha portato ottimi risultati negli ultimi tre anni, con un aumento in doppia cifra di dipendenti, clienti e fatturato. Perseguire anche una strategia per linee esterne, complementare alla prima, ci permetterà di accelerare ancora di più in un mercato molto competitivo. Coincydence, che ha le competenze e le persone perfette per noi, porterà comunque avanti lo sviluppo delle proprie soluzioni e la gestione dei suoi clienti”.

X DataNet è una società di riferimento in Italia per l’innovazione tecnologica dei processi di Corporate Governance. Grazie ai software sviluppati dall’azienda italiana, le direzioni legali di medie e grandi aziende – quotate e non quotate - possono migliorare l’efficienza e la sicurezza nella gestione di processi e documenti. Un vantaggio tangibile anche in termini di aumento della produttività, riduzione dei costi e sostenibilità ambientale. La digitalizzazione dei Consigli di Amministrazione e degli organi sociali, la dematerializzazione dei libri sociali, la fornitura di Virtual Data Room per condividere informazioni essenziali nelle operazioni societarie sono solo alcuni degli ambiti di attività di X DataNet.

“Siamo molto felici di crescere insieme a X DataNet – sottolinea Marco Longhin, Fondatore di Coincydence – perché in questi ultimi due anni la collaborazione è stata ottima. Sono convinto che la tecnologia debba essere a servizio di chi la usa per rendere più facile la vita alle persone, stimolando la creatività. Lavorare fianco a fianco con X DataNet ci permetterà di migliorare e, al tempo stesso, di sviluppare le soluzioni che volevamo, quelle che le aziende cercano”.

Coincydence è nata nel 2018 e si occupa dello sviluppo di progetti di mobile e web development, creando app e portando avanti progetti tecnologici al servizio delle persone. Fornisce anche servizi di consulenza per integrazione con applicazioni o servizi di terze parti, oltre a occuparsi di Blockchain, Big Data e Intelligenza Artificiale. Nel corso degli anni, l’azienda di Padova ha realizzato piattaforme per associazioni di volontariato, enti pubblici, imprese, aziende che operano nel sociale, applicazioni per la gestione organizzativa a supporto del soccorso e della tutela della salute. La partnership con X DataNet è nata nel 2021 per lo sviluppo di alcuni progetti congiunti.