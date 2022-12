"10 Small", alla Galleria ranarossa inaugura la mostra di opere in piccolo formato

Giovedì 8 dicembre inaugura presso la Galleria ranarossa 3.0 di Modena (via Montevecchio, 21) "10 SMALL", una mostra collettiva di opere in piccolo formato, giunta alla sua X Edizione. Ad esporre saranno gli artisti Massimo Lagrotteria, Marco Lombardo, Alessandro Monti, Antonio Gregorio Maria Nuccio, Grazia Salierno, Ersilia Sarrecchia, Gaetano Tommasi, Cetti Tumminia e Alberto Zecchini.

La mostra sarà aperta dal venerdì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30, fino all'8 gennaio. È visitabile anche in altri orari su appuntamento, telefonando al 338 6628358 o tramite contatto e-mail a laranarossagallery@gmail.com.

A proposito della mostra, Cristina Boschini scrive: "Il limite delle dimensioni coniugato all’illimitato linguaggio dell’arte ritorna in “SMALL”, l’attesa esposizione proposta da ‘ranarossa 3.0’. L’evento alla sua decima edizione, raccoglie piccole opere realizzate da nove artisti impegnati, con diverse modalità, nella rappresentazione essenziale della propria realtà. Si tratta di un impegno che va ‘controcorrente’ rispetto agli attuali canoni, che vedono nella disorientante enormità di suggestioni e informazioni la chiave principale di lettura del nostro tempo. Non è lo spazio l’elemento determinante, ma è la volontà di creare un dialogo che va oltre la differenza, quella differenza che nasce dall’unicità espressiva di ogni singolo autore, dalla sua natura, dagli strumenti scelti per dare vita al proprio linguaggio. Quadri, ma anche grafiche e fotografie, che ‘nel loro piccolo’ offrono al pubblico una visione d’insieme radicata nel dettaglio e valorizzata da un allestimento d'insieme capace di far parlare di sé ogni opera. Per facilitare ulteriormente l’approccio a un’arte di piccole dimensioni, ma non per questo minore, gli autori mettono a disposizione del pubblico alcuni pezzi che possono essere acquistati a un costo ridotto. Donare un’opera d’arte, a se stessi o ad altri, è una grande opportunità, perché ci rende capaci di condividere un’emozione che ha dato vita a un’idea ed esula dal tempo".