100% Puglia, le prelibatezze del Salento in piazza a Sassuolo

Da venerdì pomeriggio a domenica la Puglia sbarca in centro a Sassuolo con l’evento “100% Puglia”: il primo villaggio pugliese itinerante che per tre giorni porterà street food, mercatini e spettacoli in piazza Martiri Partigiani.

Ci si potrà immergere in un’atmosfera magica e suggestiva: con strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie ci si potrà sentire davvero in Puglia. Un’ampia scelta di street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli, banchi di prodotti enogastronomici.

Venerdì 8 settembre dalle 18 alle 24, sabato 9 settembre dalle 11 alle 24 e domenica 10 settembre dalle 11 alle 22.30.

Poi gli spettacoli. Il gruppo Tremulaterra si esibisce con musica tradizionale popolare in acustica - venerdì ore 21.30; Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche - sabato ore 21.30; Laboratorio di pizzica a cura del gruppo Chora domenica ore 18; Leo Mas: spettacoli di cabaret e trasformismo domenica ore 19.30.