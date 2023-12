“11 SMALL ” la mostra che mette a confronto linguaggi diversi di 12 artisti

Laranarossa Gallery presenta la undicesima edizione della mostra "Small" un'entusiasmante esposizione collettiva di opere d'arte di piccolo formato.

Iniziato nel 2011 grazie alla visionaria artista Ersilia Sarrecchia, questo progetto espositivo è diventato un'incantevole esperienza d'incontro, che offre un dialogo avvincente tra i molteplici linguaggi dell'arte contemporanea. Questa nuova edizione coinvolge 12 artisti di diversa origine e formazione con personalità ben delineate e approcci unici nell’interpretare la contemporaneità.

Le opere in mostra offriranno un affascinante percorso visivo in cui le creazioni di ogni artista andranno ad intrecciarsi come la trama di una tela, generando una nuova e feconda apertura nel linguaggio espressivo contemporaneo.

La mostra è un confronto tra linguaggi diversi tra 12 artisti di diversa estrazione su opere di piccolo formato. La mostra è stata inaugurata venerdì 7 dicembre 2023 ed è visitabile fino al 7 gennaio 2024 concludendosi con una lotteria in cui si potranno vincere le 12 piccole opere dei 12 artisti.

Le preziose piccole opere in esposizione potranno essere perfette idee regalo. Donare arte fa bene al cuore e sostiene gli artisti e la loro straordinaria creatività. laranarossa Gallery invita il pubblico a immergersi in questa variegata esposizione, celebrando l'incontro delle dimensioni ridotte con l'infinita grandezza dell'arte.