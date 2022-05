150 anni di biblioteche comunali a Carpi, tante iniziative

C’è posto e attenzione anche per i lettori più piccoli in “Finestre sul mondo”, il programma di iniziative del Comune di Carpi per festeggiare festeggiare i 150 anni dall’apertura della prima biblioteca pubblica carpigiana: fra le prime proposte, sabato 7 maggio alle ore 10.30, “Il Falco Magico” ospiterà le narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Auguri tra le righe!” a cura dei volontari di “Nati per Leggere”. E l’indomani, domenica 8, un doppio appuntamento pomeridiano: alle 17.30 nel Cortile del Ninfeo (“Castello dei ragazzi”) è in programma “Guarda che storia!”, giochi e meraviglie con Alessandra Baschieri e Cristina Busani, per bambini dai 5 ai 7 anni con omaggio.

Il programma delle iniziative per ragazzi proseguirà sabato 14 maggio alle ore 15, di “Occhi a spasso”, percorso creativo tra foto e parole di Massimiliano Tappari e Chiara Carminati allestito nella Sala Estense del Castello di Pio: «La mostra – dicono i curatori - invita bambini e adulti a decollare come gli aerei, a guardare la Terra a partire da terra e poi a prendere il volo per ammirare la volta celeste, che ogni volta è diversa e non è mai solo celeste. Non servono viaggi verso mete esotiche, basta fare una passeggiata in via Alberganti o in piazza Martiri. Tutto il mondo è palese». Dopo l’inaugurazione sono previste due visite guidate (16.30 e 17.30) per bambini dai 6 anni accompagnati dai genitori. La mostra sarà poi aperta fino al 12 giugno il sabato e la domenica (10-13 e 15- 18), con apertura straordinaria venerdì 10 giugno in occasione della “Festa del Racconto”.

Quanto al programma generale, sabato 7 alle 18 “Finestre sul mondo” prevede nell’auditorium “Loria” la presentazione del libro “La ruota dei libri - 11 racconti in biblioteca” con Stefania Bertola, Simonetta Bitasi e Salvatore Satta a presentare l'antologia di racconti inediti scritti per l’occasione da importanti autori italiani, tra i quali Simonetta Agnello Hornby, Stefania Bertola, Chiara Carminati, Marcello Fois, Davide Morosinotto, Piersandro Pallavicini, Fabio Stassi, Bruno Tognolini, Silvia Vecchini, Vanna Vinci, Andrea Vitali e Alberto Manguel che ha curato l’introduzione del libro. Ai i partecipanti verrà donata una copia del volume. “Finestre sul mondo” è stato aperto sabato scorso con l’inaugurazione della mostra “Theater Mundi”, che espone antichi e rari volumi del ‘500 e ‘600 e sarà visitabile fino al 3 settembre nei locali della biblioteca “Loria”.

Per informazioni e calendari: www.bibliotecaloria.it e www.castellodeiragazzi.it