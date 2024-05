In Duomo e in Piazza Grande si ricorda il 25° anniversario della morte di Enzo Piccinini

Nonostante sia trascorso un quarto di secolo dall’incidente fatale, il 26 maggio del 1999, che è costato la vita del chirurgo Enzo Piccinini, medico del S.Orsola di Bologna, non cessano da anni eventi e pubblicazioni legate alla sua testimonianza e alle sue innumerevoli amicizie in Italia e nel mondo.

Il 2 giugno, in Piazza Grande a Modena, Piccinini sarà ricordato dal Centro Culturale “La collina della poesia”, in collaborazione con la Fondazione Piccinini ed il patrocinio del Comune di Modena, a partire dalle ore 14.00, con un’anteprima di una mostra – Ti ho preso come “Mio” - che sarà ospitata al prossimo 45° Meeting di Rimini.

Alle 15.30 in Duomo, l’Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi, Mons. Erio Castellucci, celebrerà la S.Messa per il XXV Anniversario del dies natalis del chirurgo, cui seguirà alle 16.30 in Piazza Grande la presentazione dell’ultimo libro che lo racconta – Amico carissimo. Enzo Piccinini nelle parole e nei racconti di chi lo ha conosciuto (edito da BUR) – scritto da Pierpaolo Bellini e da Chiara Piccinini. Dialogherà con Bellini il giornalista de “Il Foglio” Matteo Matzuzzi, mentre il complesso musicale Heart of gold di Torino eseguirà canzoni care ad Enzo.

Negli anni passati altre pubblicazioni di notevole diffusione hanno raccontato della vita di Piccinini, che oggi è Servo di Dio in quanto da alcuni anni è in corso il processo di canonizzazione per la sua fede appassionata. Analogo processo è in atto a Milano per monsignor Luigi Giussani, al quale Piccinini è stato straordinariamente legato per tutta la sua esistenza adulta.