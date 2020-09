33° Edizione della Festa del Borlengo, due weekend di festa a Torremaina

La Parrocchia di Torremaina e Gorzano presenta, nei weekend del 5, 6, 12 e 13 settembre, la 33° Edizione della Festa del Borlengo.

Due fine settimana all'insegna del buon cibo e della musica live, ai quali non si rinuncerà nemmeno in caso di maltempo. Il menu delle serate, che potrà essere gustato a partire dalle ore 18.30, prevede borlenghi, crescentine, gnocco fritto, calzagatti, carne alla griglia e altre specialità tipiche.

Il ricavato delle serate andrà a finanziare opere parrocchiali e per la comunità, inoltre una parte sarà destinata all' Associazione H.E.W.O per sostenere gli interventi già in atto presso le comunità di Eritrea ed Etipioa.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti, per questo sarà necessario essere muniti di mascherina.