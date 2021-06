"41021 Carpi Street Festival", musica e cibo di strada al Parco delle Rimembranze

Indirizzo non disponibile

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno, al Parco delle Rimembranze di Carpi si terrà il "41021 Carpi Street Festival", un evento gratuito che prevede street food, birra e musica, che venerdì prenderà il via alle 18 mentre sabato e domenica alle 12, concludendosi tutte e tre le serate a mezzanotte.

La mission che lo Street Festival Tour si è prefissato è quella di far rivivere i parchi, restituendo loro la funzione aggregativa che negli anni si era andata perdendo. Così il Parco delle Rimembranze, un'area verde di 25.000 mq, realizzata agli inizi degli anni '30 in ricordo dei Caduti della città in occasione della Grande Guerra, ospiterà i food truck lungo i vialetti asfaltati, mentre nelle aree verdi saranno presenti tavoli e panchine.