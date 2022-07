Carpi in festa per la 47° Sagra di Quartirolo

Prezzo non disponibile

"Permesso, grazie, scusa". La 47° Sagra di Quartirolo di Carpi, che si terrà dal 19 luglio al 5 agosto, sarà all’insegna di queste tre parole, tratte dai discorsi di Papa Francesco sulla vita familiare, quale stile con cui accompagnare i giorni della manifestazione, ma anche come invito a metterlo in pratica nei rapporti interpersonali all’interno di quella grande famiglia che è la parrocchia.

Così hanno spiegato il parroco, don Antonio Dotti, Filippo Bastia e Roberto Andreoli, rispettivamente presidente e membro del Comitato Sagra - costituitosi quest’anno - nella mattinata di oggi, venerdì 8 luglio, durante la presentazione alla stampa del ricco programma di eventi.

“La particolarità di questa 47? Sagra sta nel fatto che, dopo due anni di pandemia, si tratta dell’edizione del rilancio, pur con tutte le attenzioni per il contrasto alla diffusione del covid-19 - afferma don Dotti -. E’ una festa che permette alla comunità di stare unita, di lavorare insieme, grazie alla disponibilità di tante persone che offrono il loro servizio”. Nel programma religioso, ha sottolineato il parroco, oltre alla tradizionale processione in onore della Madonna della Neve, il 5 agosto (ore 19), si è voluto valorizzare la ricorrenza del “Perdono di Assisi”, il 2 agosto (ore 20.30), con la liturgia penitenziale presieduta dal Vescovo Erio Castellucci.

Tra gli anniversari che saranno ricordati durante la Sagra: il 50° di fondazione del gruppo Agesci Carpi 4 - per cui è stato realizzato un suggestivo murale sulla parete della parrocchia che si affaccia sugli spazi della Sagra -; il decennale della morte di don Ivan Martini, in collaborazione con Mediterranea Saving Humans, e di don Claudio Pontiroli, con la Corale Regina Nivis e il Battaglione Estense.

Circa 240 i volontari che presteranno servizio, mentre la capienza massima del ristorante sarà di 850 coperti. Con l’intento di ridurre lo spreco di acqua in tempi di siccità e di energia e come scelta di sostenibilità, ha evidenziato Bastia, si è scelto di utilizzare stoviglie compostabili.

Si consiglia fortemente di prenotare la cena. E’ preferibile effettuare la prenotazione sul sito www.parquartirolo nell’apposita pagina che sarà online dalla prossima settimana. E’ inoltre possibile prenotare al numero 375.7007887, ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00. A seguire il programma completo

MARTEDI’ 19 LUGLIO

Ore 21,00 – Commemorazione: 30 anni dalla strage di Via D’Amelio

Aemilia – un altro Maxiprocesso . Ne parliamo con Peppe Rizzo di Libera

VENERDI’ 22 LUGLIO – festa del centroestivo

Ore 15,30 – Adorazione Eucaristica e coroncina della Divina Misericordia. Dalle 17,30 i sacerdoti

sono disponibili per le confessioni. Ore 18 - S. Rosario.

Ore 18,30 - S. Messa.

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Piazzale dell’aula liturgica – Scuola di danza Surya – Carpi ORE 21,30

Area spettacoli – Dj Set

SABATO 23 LUGLIO

Ore 17,30 - S. Rosario.

Ore 18,00 - S. Messa prefestiva.

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale, BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Dalle 20.45: “L’orto in vaso” – Laboratorio per i più piccoli sulla cura ambientale

Piazzale dell’aula liturgica – Serata di Nomadelfia ORE 21,30

Area spettacoli – Dj Set

DOMENICA 24 LUGLIO

Ore 8 e ore 11,15 - SS. MESSE festive.

Ore 11.15 S.Messa solenne.

La comunità prega a suffragio dei fedeli defunti della parrocchia, con un particolare ricordo per i

volontari della sagra delle edizioni passate.

Ore 19,30 -inizio RISTORANTE con cucina tradizionale e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Area Spettacoli – Mago Dado ORE 21,30

Martedì 26 ore 20 serata foto del campo di gruppo scout 50 anni #duemilamani

Martedì 27 ore 21 serata Mediterranea Saving Humans (in memoria di don Ivan Martini a 10 anni

dalla scomparsa)

VENERDI’ 29 LUGLIO

Ore 15,30 – Adorazione Eucaristica e coroncina della Divina Misericordia. Dalle 17,30 i sacerdoti

sono disponibili per le confessioni. Ore 18 - S. Rosario.

Ore 18,30 - S. Messa.

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Area spettacoli – Storie di vittime del fascismo in onore di Agostino Zanfi e Gino Ognibene. Con

Giovanni Taurasi e Tupamaros ORE 21,30

SABATO 30 LUGLIO

Ore 17,30 - S. Rosario.

Ore 18,00 - S. Messa prefestiva.

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale, BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Area spettacoli – Dj set (Battini) ORE 21,30

Dalle 20.45: “L’orto in vaso” – Laboratorio per i più piccoli sulla cura ambientale

DOMENICA 31 LUGLIO

Ore 8 e ore 11,15 - SS. MESSE festive.

Ore 11.15 S.Messa solenne.

Ore 19,30 -inizio RISTORANTE con cucina tradizionale e BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Ore 21,30 – Piazzale dell’aula liturgica Danze e melodie d’(in)Canto

con l’Associazione corale Regina Nivis Aps e la partecipazione del Battaglione

Estense.

Serata proposta in ringraziamento al Signore per don Claudio, a 10 anni dalla scomparsa

Area spettacoli – Dj Set

LUNEDI’ 1 AGOSTO

Ore 18,00 - S. Rosario.

Ore 18,30 - S. MESSA.

Serata Azione Cattolica assieme alla Bottega del Sole. Consumi o Scegli? L’esperienza di

Altromercato di Alessandro Franceschini

MARTEDI' 2 AGOSTO – Perdono di Assisi

Ore 20,30 Liturgia penitenziale presieduta dal vescovo Erio. Animazione a cura del terz’ordine

francescano

MERCOLEDI' 3 AGOSTO

Ore 18 - S. Rosario.

Ore 18,30 - S. Messa

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale, BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Area Spettacoli – Musica dal vivo ORE 21,30: Extras

GIOVEDI' 4 AGOSTO

Ore 18 - S. Rosario.

Ore 18,30 - S. Messa

Ore 19,30 -Inizio RISTORANTE con cucina tradizionale, BAR-GNOCCHERIA e ASPORTO.

Prenotazione consigliata al numero:

Apertura PESCA e mostra ‘Laudato si’, in salone.

Area Spettacoli – Musica dal vivo ORE 21,30: LWB – Luca & The Wedding Band

VENERDI' 5 AGOSTO

Ore 19,00 – Processione e S. Messa all’esterno, nella memoria della MADONNA DELLA NEVE,

nostra patrona.

A seguire rinfresco offerto

Ristorante e bar-gnoccheria CHIUSI