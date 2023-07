Carpi, appuntamento con la 48° Sagra di Quartirolo

"Noi Artigiani di Pace". Si intitola così la 48° Sagra di Quartirolo di Carpi, che prende il via venerdì 21 luglio per poi terminare sabato 5 agosto. Nello specifico, i giorni di festa saranno il weekend del 21-23 luglio, 28-30 luglio e 3-5 agosto.

Come di consueto, la sagra si svolgerà presso la Parrocchia di Quartirolo. Ogni sera sarà presente il ristorante con le sue prelibatezze e il bar-gnoccheria con le sue sfiziosità. In programma anche musica live e intrattenimento. Inoltre, venerdì 21 luglio, nell'ambito della sagra si terrà la 21° Quarti-Run Memorial Don Claudio Pontiroli, camminata non competitiva con partenza alle ore 18.00.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web della Parrocchia di Quartirolo.