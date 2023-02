Torna a Piumazzo il 52° Carnevale dei Ragazzi

Indirizzo non disponibile

Dopo due anni di attesa, torna il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo nelle domeniche del 19 e 26 febbraio, giunto alla sua 52° Edizione.

Durante le due giornate, sfileranno per le vie del paese carri allegorici e maschere, e saranno allestiti stand gastronomici, dj set, giochi per bambini e contest in piazza, a partire dalle ore 14.15.

L'ingresso è gratuito, con un solo "obbligo": mascherarsi!