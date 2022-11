"7 opere di Misericordia": l'opera di Michelangelo e Massimiliano Galliani al CRAD

È ispirata a una celebre opera di Caravaggio, dipinta nel 1606 per la chiesa del Pio Monte della Misericordia a Napoli, la video installazione “7 opere di Misericordia” realizzata nel 2013 da Massimiliano Galliani e Michelangelo Galliani, che inaugura sabato 3 dicembre alle 17 a CRAD, lo spazio espositivo dedicato all’arte digitale presso l’oratorio della Madonna della Provvidenza di Castelnuovo.

La Madonna, circondata dalla luce e dagli angeli, osserva l’uomo mentre compie le sette opere di Misericordia: dar da bere agli assetati, dare ospitalità ai pellegrini, far visita ai carcerati, dar da mangiare agli affamati, curare gli infermi, vestire gli ignudi e seppellire i morti. Osservando dalla gelosia dell’antico portale, il visitatore diviene parte dell’opera stessa, interpretando la figura di Maria intenta ad osservare gli uomini mentre si prodigano nelle opere.

Due grandi firme per la nuova opera digitale visibile nell’oratorio all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Gaetano Ferrari. Nato nel 1975 a Montecchio Emilia, Michelangelo Galliani inizia a lavorare come scultore molto giovane. Si diploma all'Accademia di Belle Arti di Carrara con indirizzo Scultura. Attualmente oltre al suo lavoro di scultore è titolare della cattedra di Tecniche del Marmo e delle Pietre dure presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino. Studiando la statuaria e la scultura di varie epoche e culture, Michelangelo sviluppa una particolare poetica di attenzione al passato come rifugio salvifico da una modernità ormai disaffezionata al lavoro manuale ed alle capacità espressivo-formali dell’artista. Michelangelo partecipa a numerose mostre in Italia ed all’estero, ha esposto alla LIX Biennale di Venezia su invito della Repubblica di San Marino.

Massimiliano Galliani nasce il 6 agosto 1983 a Montecchio Emilia e scompare prematuramente a 37 anni il 20 agosto 2020. Ha all’attivo numerose mostre personali e collettive. Nel 2008 si laurea in Nuove Tecnologie per l'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Fino al 2014 si dedica completamente alla video-arte, con ampio riconoscimento di talento e di critica, dal 2015 si dedica alla pittura e al disegno, tecnica nella quale eccelleva, restituendo un ampio e seducente corpus di opere su carta. Per Massimiliano il disegno assume la valenza di un processo analitico e di rappresentazione del rapporto tra l’atto creativo e il soggetto rappresentato. Ha realizzato numerosi disegni di animali, autoritratti ed elementi vegetali, sospesi nel bianco abbacinante del foglio, che rendeva protagonista dell’opera al pari del soggetto tratto a matita, la quale risultava sempre ri-tratta nel’opera stessa, come all’interno di una meta-analisi.